Saquearon un camión que volcó con aceite de oliva en Mendoza y así lo venden por Facebook

El vuelco de un camión con aceite de oliva en Luján de Cuyo terminó en un masivo saqueo de mercadería y, horas después, en la venta de los productos robados en las redes sociales.

Un impactante episodio ocurrió en Mendoza cuando un camión volcó en el Acceso Sur y derivó en un masivo saqueo de mercadería y, horas más tarde, en la reventa de aceite de oliva en redes sociales. El hecho se registró este viernes por la tarde en la zona de Pedriel, en Luján de Cuyo, y generó indignación por el comportamiento de quienes aprovecharon la situación.

El siniestro ocurrió cerca de las 16:30 sobre la Ruta 40, cuando un camión Scania que transportaba botellas de aceite de oliva circulaba de sur a norte. Según las primeras versiones, una Toyota Hilux realizó una maniobra brusca para esquivar a otro vehículo, lo que terminó encerrando al transporte de carga.

Para evitar el impacto, el chofer del camión se desvió hacia la banquina, pero perdió el control y terminó chocando contra el semirremolque de un camión Volvo que se encontraba estacionado. Como consecuencia, el rodado volcó y toda la carga quedó desparramada sobre el asfalto. A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron heridos.

Saqueo tras el vuelco del camión en la Ruta 40

Minutos después del accidente, decenas de personas comenzaron a llegar al lugar y protagonizaron un saqueo a plena luz del día, llevándose cajas y botellas de aceite de oliva que habían quedado sobre la calzada.

La mercadería pertenecía a una empresa chilena y tenía como destino final Brasil. Sin embargo, gran parte de la carga fue sustraída antes de que pudiera ser recuperada. Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo algunas personas incluso utilizaron vehículos para cargar grandes cantidades de productos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julaa Greco (@julaagreco)

Con el correr de las horas, la situación escaló cuando efectivos intentaron desalojar la zona y frenar el robo. En ese contexto, se registraron enfrentamientos con la Policía, ya que algunos presentes reaccionaron arrojando piedras contra los móviles, generando momentos de tensión.

A pesar del operativo, varias personas lograron escapar con parte de la mercadería.

De la ruta a Facebook: venden el aceite de oliva

El dato que terminó de agravar el episodio se conoció horas después. A menos de un día del hecho, comenzaron a aparecer publicaciones de venta de aceite de oliva en Facebook Marketplace, presuntamente vinculadas a los productos robados del camión.