Santi Maratea sorprendió a los mendocinos con su visita este fin de semana largo

El influencer viajó a la provincia y compartió actividades culturales, gastronómicas y musicales, generando repercusión en redes sociales y medios locales.

En medio de un fin de semana largo, Santi Maratea eligió a Mendoza como destino y volvió a captar la atención de sus seguidores. El influencer, conocido por sus colectas solidarias y su fuerte presencia en redes sociales, se mostró disfrutando de la ciudad y participando de distintas propuestas que combinan turismo, cultura y entretenimiento.

La presencia de Maratea no pasó desapercibida. Desde que aterrizó en la provincia, compartió en sus historias momentos ligados a la gastronomía local y a la vida urbana mendocina. Su recorrido incluyó visitas a supermercados, bares y espacios culturales, generando curiosidad entre quienes lo reconocieron en la calle.

Uno de los puntos más destacados de su paso por Mendoza fue su participación en una cata de vinos, experiencia que reforzó la imagen de la provincia como capital vitivinícola del país. Allí, Maratea se mostró interesado en conocer más sobre la producción local y en difundir la identidad de la región a través de sus plataformas digitales.

El influencer también aprovechó para apoyar a la escena musical mendocina. En sus redes mencionó a la banda Gauchito Club, un grupo que viene creciendo en popularidad y que representa la nueva generación de artistas locales. “Mendoza tiene un talento increíble y merece ser escuchado en todo el país”, expresó Maratea en una de sus publicaciones.

Su visita generó repercusión inmediata en medios locales y nacionales, que destacaron cómo figuras con gran alcance en redes pueden potenciar la visibilidad de destinos turísticos y propuestas culturales. Para Mendoza, la presencia de Maratea significó un guiño a su posicionamiento como ciudad joven, diversa y atractiva.

Más allá de las actividades puntuales, el viaje de Maratea refuerza la tendencia de influencers que eligen destinos nacionales para mostrar experiencias auténticas. En este caso, la combinación de turismo, gastronomía y música convirtió a Mendoza en escenario ideal para un relato fresco y cercano, pensado para audiencias digitales.