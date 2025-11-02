San Rafael: murió un joven tras ingresar por la fuerza a una vivienda

El joven, bajo los efectos de alcohol y drogas, ingresó por la fuerza a una vivienda en San Rafael y falleció tras descompensarse.

Durante la madrugada de este domingo, un hombre de 25 años murió después de irrumpir en una vivienda familiar en Av. Hipólito Yrigoyen, en San Rafael.

Según informaron fuentes policiales, el joven estaba bajo los efectos del alcohol y drogas al momento del incidente. Al intentar ingresar por la fuerza a la casa, sufrió una herida en el brazo al romper el vidrio de una ventana. Los residentes lograron reducirlo y alertaron de inmediato al 911.

El delincuente fue trasladado al hospital Teodoro J. Schestakow, donde falleció poco después.

Las primeras pericias señalan que no presentaba lesiones atribuibles a la familia y que su muerte estaría vinculada al consumo de sustancias, sin relación con la intervención de los propietarios del hogar.

La investigación continúa y se tomaron declaraciones a los familiares antes de que regresaran a su domicilio.