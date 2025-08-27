San Rafael: marcharon en tribunales por el femicidio de Rocío Collado y se conoció la causa de muerte

El femicidio de Rocío Collado, docente de 31 años encontrada muerta en su camioneta en San Rafael, generó un fuerte impacto en Mendoza. El principal sospechoso es su novio, Yamil Yunes, quien permanece internado bajo custodia policial. Es el séptimo caso de femicidio en la provincia en lo que va de 2025.

Rocío Collado había sido vista por última vez el lunes. Ante la falta de contacto, familiares y allegados dieron aviso a la Policía, que inició la búsqueda. Fue recién el martes cuando se encontró su Fiat Fiorino estacionada en calle Izuel al 800, en San Rafael. En su interior estaba el cuerpo de la joven.

Las pericias del Cuerpo Médico Forense confirmaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, lo que refuerza la hipótesis de femicidio.

Yamil Yunes, pareja de la víctima, es el principal sospechoso. El hombre fue detenido con manchas de sangre en su ropa y presentaba un estado de alteración psicótica, presuntamente derivado del consumo de drogas. Actualmente, permanece internado en el Hospital Schestakow, con custodia policial, a la espera de ser imputado formalmente.

El séptimo femicidio en Mendoza en lo que va de 2025

El caso de Rocío Collado se suma a una lista alarmante: ya son siete las víctimas de femicidio en Mendoza en lo que va del año. La mayoría de estos crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas, lo que refleja una preocupante constante en la provincia.

Entre las víctimas se encuentran Flora Inés Moyano, asesinada en Junín; Verónica Magallanes y su hijo en San Martín y Sofía Villalba, fallecida tras graves quemaduras en Las Heras, entre otros casos recientes.

La noticia desató una fuerte movilización social. Vecinos, familiares y organizaciones marcharon frente a Tribunales de San Rafael para exigir justicia por Rocío y reclamar medidas urgentes para frenar la violencia de género. “Podría ser cualquiera de nosotras”, expresó una de las manifestantes, visiblemente conmovida. “No conocí a Rocío, pero vine por ella, por mis hijas y por todas las mujeres. No podemos seguir viviendo con miedo”.