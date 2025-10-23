San Martín: una niña de 2 años cayó a un canal de riego y lucha por su vida en el Hospital Notti

Una niña de dos años cayó a un canal de riego en San Martín y fue rescatada por un vecino que se arrojó al agua. La menor permanece internada tras sufrir un cuadro de ahogamiento.

Un terrible accidente ocurrió en el departamento de San Martín, donde una niña de dos años cayó a un canal de riego y debió ser trasladada de urgencia al hospital Humberto Notti, donde permanece internada en terapia intensiva. El hecho sucedió durante la tarde de este jueves en el distrito de Giagnoni, y fue un vecino quien logró rescatar a la menor antes de que la corriente la arrastrara.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente se registró cerca de las 15 horas en la intersección de calle Molina y Ruta 50. La pequeña, que jugaba junto a sus primos, habría caído accidentalmente al canal. Un vecino que advirtió la escena se arrojó al agua y logró sacarla unos 200 metros más adelante.

Tras un llamado al 911, efectivos del Cuerpo de Canes llegaron al lugar y constataron que la niña estaba en brazos de su madre, con dificultades para respirar. Fue trasladada al hospital Perrupato, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación y diagnosticaron ahogamiento por inmersión.

Una vez estabilizada, la menor fue derivada al hospital Notti, donde continúa en estado delicado. La familia espera el próximo parte médico que determinará su evolución.