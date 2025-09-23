San Juan: una nena mendocina murió en un incendio y su familia pide ayuda para trasladar el cuerpo a Mendoza

Una niña mendocina de 7 años perdió la vida en un incendio ocurrido en una vivienda precaria de San Juan. Su madre permanece internada en grave estado y su hermanito, de un año y ocho meses, fue rescatado con vida.

Un devastador incendio se desató en la madrugada del viernes en una casa del departamento 25 de Mayo, en San Juan, y dejó como saldo la muerte de Samara Abigail, una niña mendocina de 7 años. La pequeña quedó atrapada entre las llamas, mientras que su madre, Danisa Aveiro (24), y su hermanito, de un año y ocho meses lograron ser rescatados con vida, aunque la mujer se encuentra en estado crítico.

El siniestro se produjo cerca de la 1 de la madrugada en una vivienda precaria ubicada sobre la calle Ruperto Martínez, en La Chimbera. La familia no contaba con suministro eléctrico y se iluminaba con velas, lo que habría originado el fuego, según informó Diario de Cuyo.

De acuerdo con el relato de la subjefa de Policía, Cintia Álamo, la madre se encontraba amamantando a su bebé cuando su hija la despertó para advertirle de las llamas. La mujer logró salir con el niño en brazos, pero Samara no pudo escapar.

Vecinos y personal de bomberos trabajaron para sofocar las llamas y trasladaron de urgencia a la madre y al pequeño. El bebé fue derivado al Hospital Rawson, donde se recupera tras haber inhalado monóxido de carbono, mientras que Danisa fue internada en terapia intensiva del Hospital Marcial Quiroga, con quemaduras en el 50% de su cuerpo.

El pedido de ayuda de la familia para trasladar los restos a Mendoza

Tras confirmarse la trágica noticia, la tía de la víctima, Melina Aveiro, realizó un conmovedor posteo en redes sociales solicitando colaboración para poder costear los gastos del sepelio y el traslado de los restos a Mendoza.

“Hago un llamado a la solidaridad. El incendio se cobró la vida de mi sobrina de apenas 7 años. Necesitamos cubrir los gastos de servicio fúnebre y del traslado a Mendoza”, expresó en Facebook, dejando además un alias para recibir donaciones.

Asimismo, pidió una cadena de oración por la recuperación de su hermana Danisa, cuyo estado continúa siendo reservado.

Investigación en curso

Las autoridades confirmaron que Aveiro es oriunda de Mendoza y que no tiene familiares directos en San Juan. Además, trascendió que la mujer estaría siendo investigada en otra causa vinculada con el ingreso de droga a un penal de la provincia, aunque la prioridad en este momento es su recuperación y la asistencia a su hijo menor.