San Carlos coronó a Sofía Gómez Correa como Reina departamental para la Vendimia 2027

Sofía Gómez Correa, representante de Eugenio Bustos, fue elegida Reina Departamental de la Vendimia 2027 y Valentina Giamportone, de Villa Chacón, obtuvo el lugar de Virreina. La celebración se realizó este sábado en el Teatro Municipal Neyú Mapú.

San Carlos dio inicio al calendario de las vendimias departamentales 2027 con la fiesta “Legado de Luz y Vendimia”, que se realizó este sábado 7 de noviembre en el Teatro Municipal Neyú Mapú. Durante la celebración, Sofía Gómez Correa, representante de Eugenio Bustos, fue coronada como la nueva Reina departamental. En tanto, Valentina Giamportone, representante de Villa Chacón, fue elegida Virreina.

El departamento abrió oficialmente el camino hacia la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia, en una noche que reunió espectáculos artísticos, tradiciones y la elección de las representantes que llevarán el nombre de San Carlos durante el próximo año.

Quiénes son la Reina y la Virreina de San Carlos para la Vendimia 2027

Sofía Gómez Correa representó a Eugenio Bustos y fue elegida para suceder a la anterior soberana departamental. Tras la coronación, expresó su emoción y agradeció a su distrito, a su familia, a sus amigos y a quienes la acompañaron durante la elección.

“Para mí es un placer ser quien los va a representar por un año”, expresó la flamante Reina. También dedicó unas palabras a sus compañeras y manifestó su compromiso de representar al departamento.

Por su parte, Valentina Giamportone, representante de Villa Chacón, obtuvo el título de Virreina departamental.

Siete representantes de distintos distritos e instituciones participaron de la elección de las nuevas soberanas. Además de Sofía Gómez Correa y Valentina Giamportone, las candidatas fueron: Agustina Aguirre, Mariana Méndez, Abril Mulet, Pía Valenzuela e Irupé González Videla.

La Municipalidad de San Carlos felicitó a las elegidas y les deseó una etapa de nuevas experiencias y compromiso con la representación del departamento en las actividades vendimiales.

San Carlos abrió el calendario de las vendimias departamentales

La fiesta “Legado de Luz y Vendimia” estaba prevista inicialmente para el viernes 6 de noviembre, pero debió ser reprogramada para el sábado debido a las condiciones meteorológicas.

Con esta celebración, San Carlos se convirtió en el primer departamento en elegir a sus representantes para la Vendimia 2027 y puso en marcha el calendario de fiestas departamentales que se desarrollarán en Mendoza durante los próximos meses.