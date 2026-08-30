Salud animal en Mendoza: dónde y cuándo podés castrar y vacunar gratis a tu mascota durante septiembre

La Ciudad de Mendoza desplegará durante septiembre un cronograma de atención veterinaria gratuita para perros y gatos con distintas prestaciones y puntos de atención.

Durante todo septiembre, la Ciudad de Mendoza llevará adelante una nueva campaña de salud animal para facilitar el acceso de vecinos a servicios veterinarios gratuitos.

La propuesta contempla castraciones, vacbunación antirrábica, desparasitación y atención primaria en distintos puntos de la capital.

Además de las prestaciones veterinarias, profesionales de la comuna brindarán recomendaciones sobre cuidados básicos, vacunación y tenencia responsable de animales de compañía.

Castraciones gratuitas durante septiembre

Las esterilizaciones se realizarán en dos puntos de atención. En ambos casos, es necesario solicitar turno previamente a través de la Línea 147.

Centro Veterinario La Favorita

Cuándo: del 1 al 30 de septiembre.

del 1 al 30 de septiembre. Dónde: avenida Libertador s/n, Ciudad de Mendoza.

avenida Libertador s/n, Ciudad de Mendoza. Horario: de 8.30 a 12.30 horas.

Para las castraciones, el turno se gestiona mediante el 147. El animal deberá ser llevado por la misma persona que solicitó la atención, ya que los datos deben coincidir con los registrados en el sistema.

Móvil Veterinario

Dónde: playa de estacionamiento municipal, con ingreso por calle España, cerca de avenida Peltier.

playa de estacionamiento municipal, con ingreso por calle España, cerca de avenida Peltier. Días: martes y miércoles.

martes y miércoles. Horario: desde las 14.

También requiere turno previo solicitado al 147. En este caso, además, será necesario acreditar residencia en la Ciudad de Mendoza mediante el DNI.

El animal deberá concurrir acompañado por la persona que gestionó el turno.

Vacunación antirrábica y desparasitación sin turno

Quienes necesiten vacunar o desparasitar a sus mascotas podrán acercarse sin turno previo a los puntos habilitados.

En el Centro Veterinario La Favorita, la vacunación antirrábica y la desparasitación se realizarán por demanda espontánea y orden de llegada durante los días de funcionamiento.

La misma modalidad se aplicará en el Móvil Veterinario, los martes y miércoles.

En tanto, el Centro Veterinario La Favorita también ofrecerá consultas veterinarias básicas los martes, miércoles y jueves por la mañana, por orden de llegada. El Móvil Veterinario no brinda consultas clínicas.

Cronograma de vacunación y desparasitación en distintos barrios

Además de los puntos fijos, durante septiembre habrá jornadas itinerantes de salud animal en diferentes espacios de la Ciudad de Mendoza. La atención será de 9 a 12 horas.

Miércoles 2 de septiembre: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 9 de Julio 500.

Explanada de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 9 de Julio 500. Miércoles 9 de septiembre: Espacio Social Deportivo Cancha “La Olla”, La Favorita.

Espacio Social Deportivo Cancha “La Olla”, La Favorita. Miércoles 16 de septiembre: Gimnasio Municipal N° 2, Alpatacal 3151, 6ta. Sección.

Gimnasio Municipal N° 2, Alpatacal 3151, 6ta. Sección. Miércoles 23 de septiembre: Gimnasio Municipal N° 3, Ayacucho 349, 4ta. Sección.

Gimnasio Municipal N° 3, Ayacucho 349, 4ta. Sección. Miércoles 30 de septiembre: Gimnasio Municipal N° 1, Paso de los Andes y Sobremonte, 5ta. Sección.

Estas jornadas están destinadas principalmente a acercar vacunación antirrábica y desparasitación gratuita a vecinos de distintos sectores de la capital.

Qué hay que tener en cuenta para llevar a las mascotas

Para evitar accidentes y situaciones de estrés, la comuna solicita respetar algunas medidas de seguridad:

Los perros deben concurrir con collar y correa y, si corresponde, con bozal.

deben concurrir con collar y correa y, si corresponde, con bozal. Los gatos deben ser trasladados en cajas transportadoras, bolsos o mochilas, siempre con buena ventilación.

Qué mascotas no pueden acceder a las castraciones

Por cuestiones de seguridad y criterios médicos veterinarios, no se realizarán castraciones quirúrgicas a perros y gatos de razas o cruzas braquicéfalas ni a animales de tamaño mini.

Entre los caninos exceptuados se encuentran: Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Dogo de Burdeos, Mastín napolitano, Shar Pei y Chihuahua.

En el caso de los felinos, la restricción alcanza, entre otros, a ejemplares Persa e Himalayo.

De todos modos, cada turno queda sujeto a una evaluación clínica final. El profesional veterinario determinará en el momento si el animal se encuentra en condiciones adecuadas para la intervención.