Salud animal en Mendoza: cuándo y dónde podés vacunar y desparasitar gratis a tu mascota en mayo

Durante mayo, el municipio de Mendoza ofrece vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para perros y gatos en distintos puntos de la ciudad.

Si tenés una mascota en la Ciudad de Mendoza, este mes podés llevarla a vacunar sin costo y con atención profesional incluida.

El municipio mantiene activa su campaña de salud animal, un programa permanente que ofrece vacuna antirrábica, desparasitación interna y externa para perros y gatos, de forma completamente gratuita.

¿Qué incluye el operativo?

Más allá de las vacunas, cada jornada funciona como un punto de consulta integral.

Los vecinos pueden recibir información sobre tenencia responsable, cuidados básicos del animal y prevención de enfermedades que pueden transmitirse entre animales y humanos, conocidas como zoonosis. La idea es simple: mascota sana, familia sana, barrio más saludable.

Fechas y lugares en mayo

Los operativos se realizan los miércoles de 9 a 12 horas:

Miércoles 6 de mayo: CIC N° 4, Barrio Sanidad

CIC N° 4, Barrio Sanidad Miércoles 13 de mayo: Gimnasio Municipal N° 4, Barrio San Martín

Gimnasio Municipal N° 4, Barrio San Martín Miércoles 20 de mayo: Club Sarmiento, Cuarta Sección

Club Sarmiento, Cuarta Sección Miércoles 27 de mayo: Municentro 31 de Mayo, La Favorita

Atención veterinaria en Las Heras

Durante todo el mes el Móvil Veterinario SIMBA recorrerá distintos barrios del departamento:

4, 5, 6 y 7 de mayo : Plaza Marcos Burgos (San Miguel, frente a la Municipalidad)

: Plaza Marcos Burgos (San Miguel, frente a la Municipalidad) 11 y 12 de mayo: Centro Cultural Tercera Edad Noroeste (Cerro Arco y Las Cuevas, B° 12 de Junio, El Challao)

Centro Cultural Tercera Edad Noroeste (Cerro Arco y Las Cuevas, B° 12 de Junio, El Challao) 13 y 14 de mayo: Playón B° 12 de Mayo (El Challao)

Playón B° 12 de Mayo (El Challao) 18, 19 y 20 de mayo: Plaza 2 de Abril (B° Municipal, El Challao)

Plaza 2 de Abril (B° Municipal, El Challao) 21 de mayo: M-E C-33 (B° Sueños de María, El Challao)

M-E C-33 (B° Sueños de María, El Challao) 26 y 27 de mayo: Iglesia Jesucristo la Esperanza de Hoy (B° Jardín Aeroparque, E Challao)

Iglesia Jesucristo la Esperanza de Hoy (B° Jardín Aeroparque, E Challao) 28 y 29 de mayo: Centro de Jubilados (M-17 Fracción 4, B° Infanta, El Challao)

¿Por qué es importante vacunar a tu mascota?

La rabia es una enfermedad mortal que se puede prevenir con una sola dosis anual.

La desparasitación, por su parte, no solo cuida al animal sino también a los chicos de la casa, que son los más vulnerables al contagio de parásitos intestinales.