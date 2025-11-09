Salud animal: dónde y cuándo podés castrar y vacunar gratis a tu mascota este mes

Durante noviembre, el Móvil Veterinario brindará castraciones, vacunación y atención gratuita para mascotas. Conocé el cronograma y cómo sacar turno.

La Ciudad de Mendoza continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar animal a través del Móvil Veterinario Municipal, que este mes recorrerá distintos puntos del departamento ofreciendo servicios gratuitos de esterilización, vacunación antirrábica y atención básica para perros y gatos.

La iniciativa forma parte de la política pública de salud integral que impulsa el municipio, con el objetivo de garantizar el acceso a la atención veterinaria y promover una convivencia responsable entre vecinos y animales de compañía.

Primera parada: Parque Central

Fechas: del 3 al 20 de noviembre

del 3 al 20 de noviembre Hora: desde las 14.00

desde las 14.00 Lugar: sector próximo al Anexo del Museo Municipal de Arte Moderno (MMAMM)

El Parque Central será la primera estación del recorrido, acercando el servicio a los vecinos del centro y barrios cercanos.

Castraciones: con turnos programados exclusivamente a través de la línea 147.

con turnos programados exclusivamente a través de la línea 147. Vacunación antirrábica y desparasitación: atención espontánea hasta las 16.00.

Segunda parada: CIC 4 – Barrio Sanidad

Fechas: 26 y 27 de noviembre

26 y 27 de noviembre Hora: desde las 14.00

desde las 14.00 Lugar: CIC 4, Dr. Alfredo Metraux 3061, Barrio Sanidad

Luego, el móvil se trasladará al oeste de la Ciudad, facilitando el acceso a los vecinos de Sanidad, Champagnat y zonas cercanas.