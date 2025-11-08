Video: una multitud participó del Gato y la Cueca más grande del país que se realizó en Mendoza

Miles de mendocinos se reunieron en el Parque Central para bailar, disfrutar y colaborar en la edición 2025 de las 24 Horas de Todo Corazón con el Gato y la Cueca más grande del país.

Mendoza volvió a vibrar con una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón, el evento solidario más importante de la provincia, que este año dejó una hermosa postal: miles de pañuelos blancos al aire en el Gato y la Cueca solidaria más grande del país.

El encuentro tuvo lugar en el Parque Central, donde mendocinos y turistas se sumaron a esta gran celebración que combinó arte, danza, gastronomía y solidaridad.

Con profesores y coaches guiando cada paso, la pista se llenó de entusiasmo y emoción al ritmo de cuecas y gatos que unieron a cientos de familias por una misma causa: ayudar a los que más lo necesitan.

Hombres, mujeres, niños y adultos mayores compartieron el baile con remeras blancas y una sonrisa.

Todos en conjunto, formaron un paisaje único que engalanó a Las 24 Horas de Todo Corazón.

23 horas de recaudación

Mendoza se va preparando para el cierre de las 24 Horas de Todo Corazón de este año.

Luego de 23 horas del comienzo de esta edición, la recaudación ya alcanzó una cifra histórica: $198.899.400.

El importe total será destinado a 21 instituciones mendocinas que participan de este programa solidario.