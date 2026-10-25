Sale el sol y sube la temperatura en Mendoza: a cuánto llega la máxima este domingo

Después de las intensas precipitaciones del sábado, se espera un domingo sin lluvias en la provincia, con cielo algo nublado y temperaturas en ascenso.

Luego de un sábado marcado por las intensas precipitaciones, este domingo 25 de octubre no se esperan lluvias en Mendoza.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada estará algo nublada y tendrá un ascenso de la temperatura.

Habrá vientos moderados del noreste y el cielo estará parcialmente nublado en la cordillera.

De acuerdo con el organismo provincial, la máxima podría llegar a los 21°C y la mínima a 8°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

Lunes 26 de octubre

Se espera una jornada parcialmente nublada, con viento leve del norte, especialmente en la Zona Este y la Zona Sur.

A partir de la tarde aumentará la nubosidad en Malargüe y podrían comenzar las lluvias, que se extenderían durante la noche a toda la Zona Sur, con intensidad moderada a fuerte.

La máxima estará en los 21°C y la mínima, en los 9°C.

Martes 27 de octubre

El pronóstico anticipa cielo algo nublado, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

Hacia la noche podrían registrarse tormentas en el sur provincial.

La máxima prevista es de 26°C y la mínima, de 12°C.