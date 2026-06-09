¿Sale el sol este martes?

Contingencias Climáticas anunció que este martes saldría el sol en la provincia. La máxima rondaría los 14 grados centígrados.

Desde hace semanas que los mendocinos se preguntan ¿cuándo sale el sol? Y este martes podría estar la respuesta aunque haya un 50% de posibilidades ya que estará nublado.

Esto es lo que señala Contingencias Climáticas para esta semana.

¿Cómo estará este martes 09-06-2026?

Este martes estará parcialmente nublado, vientos variables con leve ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y Malargüe. Nevadas en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 7°C

Miércoles 10-06-2026

Este miércoles estará parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura, viento Zonda en Malargüe. Nevadas en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 6°C

Jueves 11-06-2026

El jueves estará parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con leve descenso de la temperatura.

Máxima: 14°C | Mínima: 6°C

Viernes 12-06-2026

Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con ascenso de la temperatura.

Máxima: 15°C | Mínima: 6°C

Sábado 13-06-2026

Mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas en el llano. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 7°C

Domingo 14-06-2026

Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con poco cambio de la temperatura.

Máxima: 12°C | Mínima: 7°C