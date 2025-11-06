“Sabía que íbamos a ganar”: el relato del pequeño hincha tras el triunfo de La Lepra

Benjamín tiene ocho años y después del triunfo de Independiente Rivadavia, contó cómo vivió la final.

Independiente Rivadavia vivió una jornada histórica tras consagrarse campeón y conseguir su pase a la Copa Libertadores.

En medio de los festejos, Benjamín, un pequeño hincha de apenas ocho años contó con total seguridad: “Sabía que íbamos a ganar”, sostuvo con una sonrisa.

Era su primer viaje para ver una final y no ocultó su felicidad. “Tenía toda la confianza, es lindo pasar a la Libertadores”, expresó con una sonrisa.

Benjamín contó además que ya tiene su camiseta firmada por los jugadores. “Ya me la firmaron, la tengo en mi casa. Feliz y contento de pasar a la Libertadores”, comentó.

Antes de despedirse, resumió su emoción por el título: “Ganamos, salimos campeones y los argentinos se fueron a llorar”, cerró con una mezcla de picardía y alegría.

Un título que trasciende

Independiente Rivadavia no solo consiguió el primer título nacional de su historia, sino que también rompió una barrera para todo el fútbol mendocino: es el primer equipo de la provincia en coronarse campeón nacional y clasificar a la Copa Libertadores.

De la mano de Berti, Villa, Arce y un grupo que mezcló garra, fe y fútbol, la Lepra escribió una epopeya que quedará grabada para siempre.