¿Sabes cuál es el hábito de limpieza que podría afectar tu salud sin que lo sepas?

Aunque se repite como símbolo de orden y bienestar, armar la cama apenas te levantás podría favorecer la proliferación de ácaros, empeorar la calidad del aire y afectar tu descanso. En esta nota, especialistas explican por qué conviene repensar uno de los gestos más instalados en la rutina diaria y cómo adaptarlo a tu rutina.

Durante años se repitió como mantra: hacer la cama ni bien uno se levanta es señal de orden, disciplina y bienestar. Sin embargo, cada vez más especialistas en salud ambiental y medicina respiratoria advierten que este gesto cotidiano, lejos de ser inocuo, puede tener efectos negativos si se realiza sin pausa. En climas húmedos o mal ventilados, cubrir el colchón de inmediato puede favorecer la proliferación de ácaros, hongos y bacterias invisibles que afectan la calidad del aire y del descanso.

Durante la noche, el cuerpo humano libera humedad, calor y células muertas que quedan atrapadas entre las sábanas. Si se cubre la cama apenas al despertar, esa humedad queda encerrada, generando un microclima ideal para los ácaros del polvo, microorganismos que se alimentan de restos orgánicos y prosperan en ambientes cálidos y húmedos. Según un estudio de la Universidad de Kingston, dejar la cama destendida al menos 30 minutos reduce significativamente su presencia.

En Argentina, donde muchas regiones tienen altos niveles de humedad ambiental, este hábito puede ser especialmente contraproducente. “El colchón necesita respirar. Si lo tapamos de inmediato, estamos favoreciendo la acumulación de agentes que pueden provocar alergias, asma o irritaciones respiratorias”, explica la médica clínica Laura Peralta, quien trabaja en prevención de enfermedades respiratorias vinculadas al entorno doméstico.

Además, el gesto de hacer la cama sin pausa suele estar cargado de exigencia emocional. En redes sociales y discursos de productividad, se presenta como símbolo de control y eficiencia. Pero esa lógica puede derivar en culpa o sobrecarga mental. “No todo lo que parece orden es bienestar. A veces, dejar que el espacio se acomode solo también es una forma de cuidado”, sostiene la psicóloga ambiental Mariana Gutiérrez, que investiga rituales domésticos y su impacto emocional.

La recomendación general es ventilar el dormitorio abriendo ventanas si el clima lo permite. También se sugiere lavar las sábanas semanalmente con agua caliente, aspirar el colchón una vez al mes y evitar el uso de acolchados pesados en temporadas cálidas. Estos pequeños ajustes pueden mejorar la calidad del aire y reducir la exposición a agentes irritantes.