Sábado con alerta por tormentas y Zonda en Mendoza: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas, posible caída de granizo y viento Zonda en distintas zonas de Mendoza para este último sábado de noviembre.

Mendoza comienza este sábado 29 de noviembre con condiciones inestables y alertas por tormentas en amplias zonas del territorio.

Defensa Civil emitió dos alertas, donde se advierte la posibilidad de caída de granizo, lluvias moderadas y viento Zonda en sectores del sur y cordillera.

Alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por la probabilidad de tormentas.

Las zonas afectadas

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes son: el Sur del Valle de Uco, Junín, Rivadavia, General Alvear y la Zona baja de San Rafael.

Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta naranja por tormentas

El área será afectada por tormentas fuertes, localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Las zonas afectadas por la alerta naranja son: Este de Las Heras, Lavalle, La Paz, San Martín, Santa Rosa

Tampoco se descarta la posibilidad de granizo en estas áreas.

¿Dónde podría soplar viento Zonda?

Durante la tarde de este sábado se espera viento Zonda en la zona baja de Malargüe y en el Valle de Uspallata, por lo que recomiendan tomar precauciones.

Pronóstico del tiempo extendido

Sábado

Para este sábado se espera cielo parcialmente nublado, tormentas aisladas y descenso de la temperatura.

Vientos moderados del sudeste

Máxima: 28°C | Mínima: 19°C

Domingo

Para el domingo se espera otro día inestable, aunque con temperaturas más bajas respecto al sábado.

La nubosidad seguirá siendo variable y continuará la probabilidad de precipitaciones débiles en zonas puntuales.

En Malargüe podría presentarse viento Zonda, mientras que en cordillera persistirán las precipitaciones.

Máxima: 25°C | Mínima: 17°C

Lunes 1 de diciembre

El lunes trae un alivio a la inestabilidad: se anticipa un día con poca nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura.

Los vientos serán leves del noreste y el tiempo permanecerá estable en casi toda la provincia.

En cordillera se espera buen tiempo, con muy poca nubosidad.

Máxima: 28°C | Mínima: 16°C

Martes 2 de diciembre

Se espera un día algo nublado, con vientos moderados del noreste.

La presencia de nubosidad será variable, pero las condiciones se mantendrán mayormente estables.

En cordillera podrían registrarse precipitaciones aisladas, aunque sin impacto significativo en el llano.

Máxima: 30°C | Mínima: 15°C