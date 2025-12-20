Sábado con alerta amarilla por viento Zonda: las zonas afectadas

El pronóstico anticipa un sábado caluroso en Mendoza, con algo de nubosidad, leve descenso de la temperatura y probabilidad de precipitaciones hacia la noche. Además, rige una alerta amarilla por viento Zonda en varios departamentos de la provincia.
Este sábado 20 de diciembre siguen las condiciones calurosas en Mendoza, aunque con algo de nubosidad y un leve descenso de la temperatura respecto de jornadas anteriores.
Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, hacia la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas en distintos puntos de la provincia.
El pronóstico indica que la temperatura máxima alcanzará los 33°C, mientras que la mínima será de 21°C.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda, que afectará al departamento de Malargüe, la zona Este, Lavalle y Las Heras.
Este fenómeno podría generar ráfagas, aumento de la temperatura y reducción de la visibilidad en algunos sectores.
Pronóstico extendido para Mendoza
Domingo
Para el domingo, se espera una jornada nublada y ventosa, con poco cambio en la temperatura. Durante el día podrían presentarse lluvias aisladas, mientras que en cordillera se prevén precipitaciones.
Máxima: 32°C | Mínima: 18°C
Lunes
El inicio de la semana mantendrá un escenario similar, con tiempo parcialmente nublado e inestable y probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables.
Máxima: 31°C | Mínima: 18°C
Martes
Se anticipa un marcado ascenso de la temperatura. El calor volverá a intensificarse, con una jornada que alcanzará una máxima de 35°C y una mínima de 20°C.