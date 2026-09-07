“Rutina guiada por mamá”: el emocionante video de la recuperación de Juan Cruz Yacopini

A ocho meses del grave accidente que sufrió en El Carrizal, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini continúa avanzando en su rehabilitación. Esta vez compartió un video en el que se lo ve realizando ejercicios junto a su mamá y emocionó a todos.

A ocho meses del grave accidente en El Carrizal que cambió su vida, Juan Cruz Yacopini continúa dando pequeños pasos en su proceso de recuperación. En las últimas horas, el piloto mendocino, de 27 años, volvió a compartir con sus seguidores un fragmento de su rehabilitación. En esta oportunidad, mostró una particular rutina de ejercicios junto a su mamá, quien lo acompaña de cerca durante todo el proceso.

Con la frase “rutina de domingo”, Yacopini mostró parte de los ejercicios que realiza como parte de su rehabilitación.

En las imágenes se lo observa de pie mientras su mamá lo guía y acompaña durante los distintos movimientos. Después de los meses que atravesó el deportista: parado frente a su madre, Juan Cruz realiza golpes con los brazos, gira el torso, mueve sus extremidades y hasta logra agacharse para levantar un objeto del suelo.

El video fue compartido por el propio piloto a través de Instagram y rápidamente generó muestras de apoyo de quienes siguen su evolución desde aquel diciembre de 2025 en el que sufrió el accidente.

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Desde el accidente, Juan Cruz Yacopini fue compartiendo diferentes momentos de su recuperación. El piloto se encontraba preparándose para afrontar el Dakar de Arabia Saudita cuando sufrió el accidente que terminó modificando sus planes y lo llevó a permanecer internado durante meses.

En aquel momento, su estado fue considerado delicado y recibió un diagnóstico de politraumatismo grave con shock medular. Desde entonces comenzó una extensa etapa de recuperación que todavía continúa.

A través de sus redes sociales, el deportista fue mostrando parte de ese proceso y dejando ver también el impacto emocional que tuvo lo ocurrido.

En una de sus publicaciones anteriores, Yacopini reflexionó sobre cómo el accidente modificó sus prioridades y su forma de mirar el futuro.

El piloto reconoció que la experiencia provocó un cambio profundo en su manera de entender su propia vida y aquello que quiere hacer de ahora en adelante. “Ese accidente ha hecho que vea las cosas de mi vida, que cambien rotundamente”, expresó en aquel mensaje. También señaló que su forma de vivir y de pensar su futuro cambió prácticamente de un momento a otro.

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El accidente que sufrió en El Carrizal

El accidente ocurrió en diciembre de 2025, cuando Yacopini se encontraba junto a amigos en el dique El Carrizal, en Mendoza.

Según la información difundida sobre el episodio, el joven se arrojó al agua desde una embarcación en un sector de poca profundidad y sufrió un fuerte impacto contra el fondo.

El golpe le provocó un traumatismo craneal y derivó en una extensa internación. A partir de ese momento, el reconocido piloto mendocino inició un largo camino de recuperación que incluyó distintas etapas y tratamientos.