RTO: talleres mecánicos y concesionarios podrán realizar la revisión técnica y crece la expectativa

El Gobierno nacional oficializó cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y habilitará a talleres mecánicos y concesionarios a prestar el servicio. La medida busca ampliar la oferta, agilizar los trámites y generar mayor competencia en todo el país.

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) tendrá importantes modificaciones en Argentina. A través de una nueva reglamentación, el Gobierno nacional decidió ampliar la cantidad de establecimientos autorizados para realizar los controles vehiculares, permitiendo que talleres mecánicos, concesionarios e importadores puedan sumarse al sistema. La medida también contempla una extensión en la vigencia de la RTO para determinados vehículos particulares y promete transformar un servicio que históricamente estuvo concentrado en pocas plantas habilitadas.

La reforma incluye la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que dependerá de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Este registro será digital, gratuito y de acceso público. Allí podrán inscribirse todos los establecimientos que acrediten cumplir con los requisitos técnicos y de infraestructura exigidos por la normativa.

De esta manera, talleres mecánicos y concesionarios que cuenten con el equipamiento adecuado podrán realizar las inspecciones técnicas que hoy se concentran en plantas específicas.

Aunque la novedad tiene alcance nacional, en Mendoza la situación es diferente. Desde hace años la provincia mantiene un esquema que permite la habilitación de distintos centros para realizar la RTO en vehículos particulares.

Actualmente, existen más de 20 talleres autorizados en territorio mendocino, aunque hasta ahora muchos de ellos no podían intervenir en inspecciones vinculadas al transporte interjurisdiccional. Con la nueva reglamentación nacional, el abanico de posibilidades podría ampliarse aún más, permitiendo que establecimientos ya habilitados incorporen nuevos servicios.

¿Cuándo entrarán en vigencia los cambios?

Si bien la medida fue oficializada por el Gobierno nacional, la implementación no será inmediata. La reglamentación establece un plazo aproximado de 30 días para la puesta en marcha efectiva del nuevo sistema y la apertura de los registros correspondientes. A partir de entonces, los talleres interesados podrán iniciar los trámites para sumarse al esquema de inspección técnica vehicular.

La decisión fue bien recibida por muchos propietarios de talleres mecánicos, quienes consideran que la apertura del mercado permitirá ofrecer un servicio más integral.

Actualmente, cuando un vehículo no supera la RTO, el conductor debe realizar las reparaciones en un taller y luego regresar a una planta verificadora para completar el trámite. Con el nuevo esquema, algunos establecimientos podrían encargarse tanto de la inspección como de las reparaciones necesarias, simplificando el proceso para los usuarios.

Además, en el sector creen que una mayor competencia podría contribuir a moderar los precios de las revisiones técnicas.