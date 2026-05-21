Rodríguez Peña absorberá gran parte del tránsito por las obras del Acceso Este: cuáles serán las alternativas

Comenzaron los primeros movimientos para la megaobra del Acceso Este y crece la preocupación por el impacto vehicular en Guaymallén, Maipú y Godoy Cruz.

Las esperadas obras sobre el Acceso Este ya comenzaron a mostrar movimiento en Mendoza y, aunque por ahora no habrá cortes totales, las autoridades y el sector industrial ya trabajan para evitar un colapso vehicular en las arterias alternativas. Una de las más comprometidas será Rodríguez Peña, que absorberá buena parte de los más de 120 mil vehículos diarios que circulan habitualmente por esa vía rápida.

En las últimas horas, llegaron máquinas y equipos técnicos a la zona comprendida entre Lamadrid y Arturo González, en Maipú, donde se iniciarán tareas de limpieza, agrimensura y preparación del terreno para avanzar luego con la ampliación y renovación del asfalto tanto en colectoras como en la calzada principal.

Comenzó la transformación histórica del Acceso Este en el tramo de Maipú 🏗️

🚜 Equipos viales ya trabajan en el sector interurbano de la traza. La obra, financiada con los Fondos del Resarcimiento, contempla mejoras integrales en seguridad vial. 👉Más info:https://t.co/zu1Vmmoodl pic.twitter.com/Ybhk9hSyH8 — InfraestructuraMza (@InfraMza) May 21, 2026

Qué obras se harán en el Acceso Este

El proyecto contempla una profunda transformación de uno de los corredores viales más transitados del Gran Mendoza. Entre las principales intervenciones se destacan:

Construcción de una tercera trocha

Reparación integral de colectoras

Ensanchamiento de puentes

Construcción de tres nuevos puentes

Obras de conexión de servicios como agua, gas, electricidad y fibra óptica

Desde Vialidad indicaron que los trabajos más complejos se concentrarán en el tramo que va desde La Purísima hasta Sarmiento, donde sí podrían registrarse cortes totales e importantes desvíos de tránsito.

Rodríguez Peña, la principal alternativa al Acceso Este

Mientras avanzan los trabajos, distintos organismos y municipios comenzaron a coordinar un operativo especial para reorganizar la circulación vehicular. En ese esquema, Rodríguez Peña aparece como la vía clave para contener el tránsito desviado.

Actualmente, esa arteria ya soporta una intensa circulación diaria de vehículos particulares, tránsito industrial y transporte de cargas. Por eso, desde hace meses se desarrolla una mesa de trabajo integrada por municipios como Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz, junto al Gobierno provincial y representantes del sector industrial.

Qué calles podrían utilizarse como desvío

Además de Rodríguez Peña, las autoridades analizan reforzar otras vías alternativas para distribuir el tránsito y evitar congestionamientos severos. Entre las calles que podrían funcionar como alivio aparecen:

Alsina

San Francisco del Monte

Laterales del Acceso Este

Bandera de los Andes

La noticia generó inquietud entre quienes circulan diariamente por la zona industrial y comercial. Muchos automovilistas advirtieron que actualmente Rodríguez Peña ya presenta problemas de tránsito, baches y demoras en horarios pico.

“Va a ser una complicación para todos”, expresó uno de los conductores consultados, mientras que otros señalaron que será fundamental salir con más tiempo y tomar precauciones. Desde el sector industrial remarcaron que el desafío será mantener el funcionamiento normal de las empresas mientras duren las obras.

Cuánto tiempo durarán las obras

Según el cronograma oficial, la megaobra del Acceso Este demandará aproximadamente 22 meses, ocho menos de lo previsto inicialmente. Sin embargo, durante ese período habrá distintas etapas con intervenciones parciales y cortes intermitentes.

Las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse atentos a la señalización y evaluar rutas alternativas para evitar demoras, especialmente en horarios laborales y escolares.