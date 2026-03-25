Robo millonario en Maipú: delincuentes se llevaron dólares, pesos y ropa de un hombre de 70 años

Un hombre de 70 años sufrió un robo en su vivienda de Maipú. Los ladrones se llevaron una importante suma de dinero y parte de su guardarropa.

El hecho ocurrió en la noche del martes, cuando E. O., de 70 años, denunció que su casa ubicada en Maipú había sido víctima de un asalto.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la denuncia se realizó a las 21:40 horas.

El hombre contó que había salido de su domicilio por la tarde y, al regresar, encontró todas sus pertenencias revueltas. Al revisar su dinero, descubrió que los delincuentes habían sustraído 30.000 dólares, 800.000 pesos y también gran parte de su ropa.

Desde la Oficina Fiscal de Maipú se indicó que trabajaron en el lugar personal de Científica, Robos y Hurtos y Tecnología Aplicada, con el objetivo de recolectar pruebas y determinar cómo ingresaron los ladrones.

Los investigadores no descartan que los delincuentes hayan accedido al inmueble por los techos, ingresando quizás por una claraboya, aprovechando que el dueño estaba ausente.