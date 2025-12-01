Robaron un supermercado de Luján de Cuyo: se llevaron dos carros completos cargados con carne

Dos ladrones ingresaron de madrugada al supermercado Átomo de Ugarteche y escaparon con dos carros repletos de carne y mercadería congelada. Forzaron varios accesos y la Policía investiga el hecho con apoyo de Científica y Canes.

Un supermercado de Luján de Cuyo fue blanco de un importante robo durante la madrugada de este lunes. El hecho ocurrió alrededor de las 4 en el Supermercado Átomo ubicado en la intersección de Ruta 40 y Ruta 16, en la zona de Ugarteche.

Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó sobre la activación de la alarma del local y un posible ingreso no autorizado. Al llegar, personal de la Subcomisaría Ugarteche constató daños en el candado del portón y en dos candados de la puerta principal.

Durante la inspección, los efectivos detectaron que los autores habían ingresado por el sector oeste, donde se encuentran las cámaras frigoríficas. Desde allí sustrajeron cortes de carne y mercadería congelada.

El encargado del comercio, un hombre de 29 años, revisó las cámaras de seguridad y confirmó que dos personas habían retirado dos carros completos cargados con carne.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, Canes y la UID. El Ayudante Fiscal, Dr. Panelli, ordenó realizar la denuncia correspondiente, además de llevar adelante el procedimiento, la inspección ocular, croquis y demás medidas de rigor para avanzar con la investigación.