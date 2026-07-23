Robaron un centro de salud en Rodeo del Medio que está enfrente de la comisaria

El hecho ocurrió en el Centro de Salud N°56 de Rodeo del Medio, en Maipú. Los delincuentes violentaron una puerta de hierro para ingresar al edificio y escaparon con un televisor. Vecinos denuncian que no es la primera vez que sufren hechos de inseguridad.

Los hechos de inseguridad volvieron a golpear a un espacio público esencial. Durante la madrugada, delincuentes ingresaron al Centro de Salud N°56 de Rodeo del Medio, en el departamento de Maipú, luego de destrozar una puerta de acceso ubicada en la parte trasera del edificio. El establecimiento, que se encuentra prácticamente frente a la Comisaría 49, sufrió importantes daños materiales y el robo de un televisor. El episodio generó indignación entre los vecinos, quienes aseguraron que este tipo de delitos ya se repitieron en otras oportunidades y reclamaron mayores medidas de seguridad.

Según se pudo reconstruir, los delincuentes actuaron durante la madrugada. Para ingresar al edificio, forzaron primero una reja de seguridad y luego doblaron una pesada puerta metálica hasta romperla casi por completo.

Las imágenes registradas tras el hecho muestran la magnitud de los daños ocasionados para poder acceder al interior del centro asistencial.

Una vez dentro del establecimiento, los ladrones recorrieron las instalaciones y se llevaron, al menos, un televisor. Afortunadamente, al momento del robo no había personal ni pacientes dentro del edificio, por lo que no hubo personas heridas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ubicación del edificio. El Centro de Salud N°56 se encuentra sobre la Ruta Provincial 50, prácticamente frente a la Comisaría 49 de Rodeo del Medio.

Si bien el ingreso se produjo por la parte posterior del inmueble, vecinos remarcaron que años atrás la cercanía con una dependencia policial representaba un factor de disuasión para este tipo de delitos, algo que consideran que hoy ya no sucede.

Vecinos de la zona manifestaron que los robos contra el centro de salud ya ocurrieron en otras oportunidades y señalaron que la inseguridad se volvió una preocupación permanente.

Además del perjuicio económico que representa el robo de equipamiento, advirtieron que estos hechos afectan directamente la prestación del servicio sanitario para cientos de familias que dependen de este establecimiento para realizar consultas médicas y controles.

Los daños complicaron el funcionamiento del establecimiento

Tras el robo, personal del centro de salud comenzó las tareas para reparar los accesos dañados y recuperar las condiciones de seguridad del edificio. Las autoridades también iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el ingreso de los delincuentes e intentar identificar a los responsables del hecho.