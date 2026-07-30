Robaron en pleno centro y tras una persecución fueron detenidos

Según informaron fuentes policiales, el incidente se originó cuando dos personas intentaron sustraer herramientas del lugar y fueron sorprendidas por el encargado de la obra. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 1ª lograron aprehender a los sospechosos.

El encargado de la obra, un hombre de 49 años, relató que sorprendió a los dos individuos cuando intentaban llevarse un martillo rotopercutor y un cable alargador. Tras advertir el robo, salió en persecución de los sospechosos mientras daba aviso a la Policía.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar el martillo rotopercutor sustraído. En tanto, el cable alargador no pudo ser hallado pese al rastrillaje realizado en las inmediaciones.

Por disposición de la ayudante fiscal interviniente, ambos detenidos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente. Además, se ordenó el secuestro de la herramienta recuperada, la recepción de la denuncia por parte de la víctima y la realización de las actuaciones judiciales de rigor.