Rivadavia Canta al País: este lunes tu entrada vale doble

La organización del Festival Nacional Rivadavia Canta al País anunció una promoción especial para disfrutar la jornada de este lunes: bajo el lema “El lunes vale doble”, con tu entrada podrás ingresar con un acompañante sin cargo. Esta noche se presentarán Lazaro Caballero, Destino San Javier y artistas locales.

Puntos claves a tener en cuenta:

Es obligatorio que, al momento de entrar al predio, estén presentes ambas personas (titular y acompañante). Tickets válidos: La promoción aplica para la entrada general de hoy, para los Abonos y también son válidas las entradas con fecha del viernes 31.

Las entradas se pueden adquirir en entradaweb o en boletería del Polideportivo Municipal.

¿Quiénes tocan este lunes 2 de febrero?

Este lunes 2 de febrero: Se presentarán los artistas originalmente previstos para el viernes, confirmando la presencia de Lázaro Caballero, Destino San Javier y los artistas locales.