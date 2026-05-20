“Rezamos todos por Emilia”: la comunidad de Andes Talleres en oración por la nena de 12 años que necesita un trasplante de corazón

La joven deportista de Club Andes Talleres permanece internada en Buenos Aires a la espera de un trasplante de corazón. Mientras su familia acompaña el tratamiento, el club impulsa una campaña para concientizar sobre la donación de órganos y solicita dadores de sangre para colaborar con su recuperación.

La comunidad deportiva de Club Andes Talleres atraviesa momentos de profunda preocupación y esperanza por la salud de Emilia Troncoso, una jugadora del club que permanece internada en Buenos Aires a la espera de un trasplante de corazón. Mientras su familia enfrenta una difícil situación lejos de casa, desde la institución impulsan una campaña de concientización sobre la donación de órganos y solicitan dadores de sangre.

Emilia forma parte de Andes Talleres desde los 5 años y, según relataron desde el club, siempre estuvo muy vinculada al deporte y a la institución. “Ama su deporte y ama el club”, expresó Marta, integrante de la comunidad deportiva, durante una entrevista radial en la que brindó detalles sobre el delicado estado de salud de la joven.

La situación médica comenzó hace aproximadamente un año y medio o dos, cuando Emilia debió ser internada por una neumonía. Tras recuperarse, pudo regresar a las canchas y retomar sus actividades deportivas. Sin embargo, hacia fines del año pasado y principios de este 2026, comenzó a presentar una recaída física.

Según explicaron, Emilia se encontraba muy anémica y con un importante cuadro de cansancio, por lo que el equipo médico decidió internarla para realizarle una transfusión. Fue entonces cuando se produjo una grave descompensación.

“Su corazón aparentemente llevaba varios meses sin funcionar correctamente y la transfusión provocó una reacción muy rápida que la desestabilizó”, relató Marta. La joven debió ser trasladada a terapia intensiva y, posteriormente, derivada de urgencia a Buenos Aires en un avión sanitario.

Actualmente, Emilia permanece internada desde el 21 de abril en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde continúa bajo tratamiento. Durante este tiempo atravesó algunas complicaciones, incluyendo una afectación pulmonar, aunque desde el club señalaron que logró recuperarse favorablemente de esa situación.

Hoy, la principal urgencia es la aparición de un corazón compatible para el trasplante que necesita con prioridad. Desde Andes Talleres remarcaron además la importancia de acompañar emocionalmente tanto a Emilia como a su familia, que permanece instalada en Buenos Aires desde hace más de un mes.

“Lo más urgente es la donación de órganos y conseguir dadores de sangre”, remarcaron desde el club. Las personas que se encuentren en Buenos Aires y quieran colaborar pueden acercarse al Hospital Italiano, solicitando turno para donar sangre a nombre de Emilia Troncoso.

Además, desde las redes sociales del club se encuentra disponible un alias para quienes deseen brindar ayuda económica a la familia, aunque aclararon que hoy la prioridad principal sigue siendo la donación de órganos y sangre.

El acompañamiento de la comunidad deportiva ha sido constante. Compañeras, entrenadores, familias y distintas disciplinas del club se unieron para enviarle mensajes de apoyo y esperanza.

“Este partido lo vamos a ganar todos”, fue una de las frases más emotivas compartidas desde la institución, en un mensaje dirigido especialmente a Emilia, a quien esperan volver a ver pronto en el lugar que consideran su segunda casa: el club.

El caso también abrió nuevamente el debate sobre la importancia de la donación de órganos y la necesidad de generar conciencia social sobre un gesto que puede salvar vidas. Mientras tanto, en Mendoza, la comunidad de Andes Talleres continúa unida, acompañando a Emilia y a su familia con esperanza y solidaridad.