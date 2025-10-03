Revelaron los recuerdos de toda Mendoza y hoy tienen que cerrar sus puertas: la historia de Foto Charles

Fundado en los años 90, el local se convirtió en un referente por más de tres décadas, pero ahora anunciaron su cierre definitivo.

El reconocido comercio Foto Charles, ubicado en pleno centro de Mendoza, anunció que cerrará definitivamente sus puertas el próximo 15 de octubre, tras más de tres décadas de trayectoria. El negocio, que supo ser un emblema del revelado fotográfico, deja atrás una historia ligada a miles de recuerdos de los mendocinos.

En los últimos años, el centro mendocino atravesó un profundo cambio comercial. Muchos locales tradicionales que habían sobrevivido a crisis como la del 2001, hoy no logran sostenerse frente al aumento de costos, la caída en las ventas y los cambios en los hábitos de consumo. En ese contexto, llega el adiós de Foto Charles, un nombre que marcó a varias generaciones.

Una historia ligada a la fotografía mendocina

El negocio abrió por primera vez en los años 90 bajo el nombre de “Laboratorio Foto Color Charles”, fundado por Juan Carlos Villegas en calle Alberdi de Ciudad. Tiempo después, se trasladó a calle San Juan casi esquina Garibaldi, donde permaneció hasta hoy.

En los años 2000, sus hijos continuaron con el legado familiar y ampliaron los servicios incorporando tecnología digital y plotters para mantenerse vigentes en el rubro.

Sin embargo, el cambio en los hábitos de consumo de los mendocinos impactó de lleno en el negocio, ya que hoy en día son muy pocas las personas que imprimen sus fotos o hacen un álbum de recuerdos físicos, sin lugar a duda un espacio que ha sido ocupado por la tecnología.

“Esto repercutió en nuestro negocio, bajaron las ventas con los nuevos hábitos de consumo. Después, también, las casas de fotografía en sí están con una tendencia a desaparecer”, explicó Javier Villegas, quien está a cargo del comercio hoy en día.

El 15 de octubre, Foto Charles bajará sus persianas definitivamente. No obstante, los recuerdos que pasaron por sus máquinas y mostradores seguirán vivos en la memoria de quienes confiaron en ellos para guardar momentos importantes de sus vidas.

“Para nosotros fue un negocio familiar de muchos años y algo muy importante en nuestra vida. Más que un negocio, fue amistades, clientes, horas de trabajo y muchos recuerdos lindos”, apuntó Javier.

El cierre de Foto Charles no solo significa la pérdida de un local comercial, sino también de un símbolo de una época en la que imprimir una foto era sinónimo de eternizar un instante.