Rescatistas y médicos mendocinos viajan a Venezuela para asistir a las víctimas de los terremotos

Un contingente integrado por especialistas de Mendoza y médicos venezolanos partirá este martes rumbo a la zona del desastre para montar hospitales de campaña y colaborar en las tareas de asistencia humanitaria tras los devastadores sismos que sacudieron el país.

Mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del doble terremoto que dejó al menos 1.719 muertos, más de 5.000 heridos y miles de damnificados, un grupo de rescatistas y médicos mendocinos emprenderá viaje para brindar asistencia en una de las zonas más golpeadas por la tragedia. El contingente partirá este martes desde Buenos Aires en un vuelo privado y estará conformado por 30 profesionales, entre ellos 15 médicos venezolanos radicados en Argentina y 15 integrantes de la Brigada Fénix, organización especializada en ayuda humanitaria internacional.

La misión permanecerá durante una semana en territorio venezolano, donde instalará hospitales de campaña y colaborará con las tareas sanitarias y de rescate.

El operativo fue organizado por la Brigada Fénix UN RCU, cuyo presidente, Guillermo Arana, explicó que el grupo ya cuenta con todas las autorizaciones necesarias para ingresar al país.

Según detalló, el equipo viajará junto a profesionales pertenecientes a la Asociación de Médicos de Venezuela en Argentina, presidida por la doctora Indira Acosta. “Será nuestra sexta misión internacional y viajamos en un vuelo privado. Ya tenemos todas las certificaciones para ingresar directamente a Venezuela”, explicó Arana.

El grupo también estará integrado por especialistas provenientes de distintas provincias argentinas, entre ellos bomberos, pilotos de drones, técnicos en rescate y personal con experiencia en operaciones de búsqueda y rescate urbano.

Instalarán hospitales de campaña en la zona afectada

Una vez en Venezuela, la delegación se instalará en la Universidad Marítima del Caribe, donde funcionará la base operativa del contingente argentino.

Desde allí desplegarán seis carpas sanitarias que serán utilizadas como hospitales de campaña, con el objetivo de atender a personas heridas y colaborar con el sistema sanitario local, que permanece desbordado tras los sismos.

Además del equipamiento médico, el grupo trasladará una importante cantidad de medicamentos, insumos de primeros auxilios y alimentos, recolectados gracias a una campaña solidaria impulsada por la comunidad venezolana residente en Mendoza.

La solidaridad mendocina fue clave para reunir donaciones

Durante los últimos días, vecinos, instituciones y organizaciones sociales acercaron donaciones destinadas a las víctimas del desastre. Según explicaron desde la Brigada Fénix, la respuesta de la comunidad superó las expectativas y permitió reunir una importante cantidad de medicamentos, elementos sanitarios y alimentos no perecederos.

Arana destacó especialmente la colaboración de la colectividad venezolana en Mendoza y agradeció el apoyo recibido por distintos sectores para concretar el operativo.

También señaló que la posibilidad de viajar en un vuelo privado fue posible gracias a gestiones realizadas por el intendente de Luján de Cuyo lo que permitió acelerar el traslado sin depender de vuelos oficiales.

El operativo humanitario tendrá una duración de siete días, plazo que responde a protocolos internacionales utilizados en este tipo de emergencias.

Desde la organización explicaron que los equipos trabajarán en turnos rotativos durante las 24 horas para evitar el agotamiento físico y emocional que generan las tareas de rescate en escenarios de desastre.

Finalizada esta primera intervención, la Brigada Fénix ya prevé organizar una segunda misión en caso de que las autoridades venezolanas continúen requiriendo apoyo internacional.

La tragedia en Venezuela sigue agravándose

De acuerdo con el último informe oficial, los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron 1.719 fallecidos, 5.034 heridos y al menos 15.866 damnificados, mientras que más de 22.000 personas reciben asistencia médica.

La situación es especialmente crítica en el estado de La Guaira, declarado zona de desastre, donde continúan las tareas de búsqueda y rescate. Incluso, estimaciones de Naciones Unidas indican que podría haber hasta 50.000 personas desaparecidas.