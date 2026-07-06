Rescataron en helicóptero a una mujer que sufrió una caída en el Cerro El Gateado

La excursionista, de 45 años, sufrió una descompensación mientras ascendía por el sendero Mal Paso, cayó y se lesionó una pierna. Un operativo conjunto entre rescatistas de montaña y el Cuerpo de Aviación Policial permitió evacuarla y trasladarla al Hospital del Carmen.

Una mujer de 45 años fue rescatada este domingo luego de sufrir una caída mientras ascendía el Cerro El Gateado por el sendero Mal Paso, en un operativo conjunto que involucró a efectivos de la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM) y al personal del Cuerpo de Aviación Policial (CAP).

El procedimiento se inició alrededor de las 16.15, cuando un efectivo policial que se encontraba en la zona informó que la excursionista había sufrido una descompensación durante el ascenso junto a familiares. Como consecuencia, cayó y sufrió una lesión en una de sus piernas, lo que le impidió continuar el descenso por sus propios medios.

Tras la activación del protocolo de rescate, personal especializado de la UPRAM llegó hasta el lugar donde se encontraba la mujer. Allí le brindaron asistencia, la hidrataron, inmovilizaron la extremidad afectada y la trasladaron en una camilla hasta un punto seguro para coordinar su evacuación.

En forma simultánea, el Helicóptero Halcón, con personal médico a bordo, despegó hacia el Cerro El Gateado y concretó el traslado aéreo de la víctima hasta la Base Cóndor.

Una vez en el lugar, la mujer fue recibida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes la evaluaron y diagnosticaron un traumatismo en la pierna derecha. Posteriormente fue derivada en ambulancia al Hospital del Carmen para recibir una atención médica más especializada.

El operativo permitió evacuar a la excursionista de manera segura, evitando que la lesión se agravara en una zona de difícil acceso.