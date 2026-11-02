Rescataron a un pichiciego menor en Mendoza: apareció en el patio de una casa en San Martín

Una familia encontró al pequeño animal mientras realizaba tareas de excavación y llamó al 911 para evitar lastimarlo. La Policía Rural intervino junto con especialistas en fauna silvestre y lo rescataron.

Un pichiciego menor, uno de los animales más pequeños y particulares de la fauna argentina, fue rescatado en el departamento de San Martín luego de aparecer en el patio de una vivienda. El ejemplar fue encontrado por una familia que realizaba trabajos de excavación y que decidió detener las tareas para evitar lastimarlo.

Ante el hallazgo, los vecinos dieron aviso al 911. Efectivos de la Policía Rural de la Zona Este acudieron al domicilio y trabajaron junto con especialistas del Departamento de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente.

Tras una primera evaluación, los profesionales constataron que el animal presentaba un buen estado general. Luego coordinaron su traslado y posterior liberación en un ambiente adecuado para su supervivencia.

Cómo fue el rescate del pichiciego menor en San Martín

El procedimiento comenzó cuando los integrantes de una familia descubrieron al ejemplar mientras removían tierra en el patio de su casa. Al advertir que podían lastimarlo durante los trabajos, suspendieron la excavación y solicitaron asistencia.

La intervención estuvo a cargo de la Policía Rural de la Zona Este, con el asesoramiento técnico del Departamento de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, destacó la importancia de la participación de los vecinos en la protección de los animales silvestres. Señaló que la decisión de interrumpir las tareas y dar aviso a las autoridades permitió que el ejemplar recibiera la atención necesaria.

Por su parte, el jefe del Departamento de Fauna, Adrián Gorrindo, explicó que el pichiciego tiene hábitos subterráneos y características particulares que requieren un manejo especializado. Por ese motivo, recomendó no intentar capturarlo ni trasladarlo por cuenta propia.

Pichiciego menor: cómo es el curioso animal rescatado en Mendoza

El pichiciego menor (Chlamyphorus truncatus) es considerado el armadillo más pequeño del mundo. Se distingue por su caparazón de tonalidad rosada, su pelaje blanquecino y su adaptación a la vida bajo tierra.

Es una especie de hábitos subterráneos que pasa gran parte de su tiempo excavando galerías en terrenos arenosos. Su alimentación está compuesta principalmente por hormigas y otros pequeños invertebrados.

Además de sus características particulares, cumple una función importante en los ambientes áridos: sus excavaciones contribuyen a la aireación del suelo y forman parte de las dinámicas naturales de estos ecosistemas.

En Mendoza, el pichiciego menor está declarado Monumento Natural Provincial, una categoría que reconoce su valor para el patrimonio natural y refuerza la importancia de proteger la especie y los ambientes donde vive.

Qué hacer si encontrás un pichiciego u otro animal silvestre

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recordaron que, ante la aparición de un ejemplar de fauna silvestre en una vivienda o en un espacio habitado, es fundamental evitar cualquier manipulación que pueda ponerlo en peligro.

Las principales recomendaciones son:

No tocarlo ni intentar capturarlo.

Mantener alejados a perros, gatos y otros animales domésticos.

Evitar movimientos o ruidos que puedan asustarlo.

Dar aviso a las autoridades para que intervenga personal especializado.

Quienes encuentren un pichiciego u otro animal silvestre pueden comunicarse con el 911 o contactar al Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza al 261 7503417, de lunes a viernes, de 8 a 13. También se pueden realizar consultas a través del correo electrónico fauna-drnr@mendoza.gov.ar.