Rescataron a un joven japonés que sufrió una caída en el Aconcagua

El joven japonés de 20 años fue hallado con vida a más de 6.100 metros de altura tras una intensa búsqueda en terreno de extrema dificultad. Presentaba traumatismo de cráneo, fracturas y severos congelamientos, y fue evacuado en helicóptero desde el Parque Aconcagua hasta el Hospital de Uspallata.

La rápida activación del protocolo de emergencia y el despliegue de la Unidad Policial de Rescate de Alta Montaña (UPRAM) permitió localizar y rescatar con vida, en menos de 24 horas, a un andinista que había sufrido una caída de entre 300 y 400 metros en la zona de La Cueva, dentro del Parque Aconcagua.

El operativo comenzó el sábado alrededor de las 18.50, cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió un pedido de auxilio a través de un dispositivo satelital que marcaba coordenadas cercanas a los 6.700 metros sobre el nivel del mar. El aviso correspondía a un joven japonés de 20 años que se encontraba realizando el ascenso.

De inmediato se puso en marcha el protocolo de rescate. La información fue transmitida al personal policial apostado en Plaza de Mulas, que inició las averiguaciones para reconstruir lo ocurrido. Desde Nido de Cóndores indicaron que habían observado a dos personas descendiendo desde la zona de La Cueva, quienes fueron las últimas en ver al montañista.

Al llegar a Cólera, esos andinistas fueron entrevistados por el guía de la empresa Lanko, quien relató que el joven había sufrido una caída hacia el acarreo y que lo habían perdido de vista sin conocer su estado.

Con esos datos, los efectivos de la Patrulla de Rescate que se encontraban en Nido de Cóndores prepararon el equipo técnico y comenzaron el ascenso en coordinación con Guardaparques y el Servicio Médico. A las 5.10 arribaron al área señalada e iniciaron la búsqueda en un terreno de extrema dificultad. En paralelo, se dispuso un sobrevuelo con el helicóptero del Parque y un rescatista a bordo para ampliar el radio de rastreo.

Finalmente, cerca de las 10.45 del domingo, lograron ubicar al andinista a aproximadamente 6.100 metros de altura. Se encontraba con vida.

El piloto concretó la evacuación desde una zona de gran acarreo hasta el servicio médico de Plaza de Mulas. Allí fue asistido por la doctora, quien diagnosticó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y recuperación espontánea, corte de cuero cabelludo de 10 centímetros, fractura frontal y molar, congelamiento de tercer y cuarto grado en ambas manos, posible congelamiento en los pies y fatiga extrema. Tras la primera atención, el paciente se encontraba orientado y consciente.

Posteriormente fue evacuado en helicóptero hasta Horcones y trasladado en ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital de Uspallata, donde continuó recibiendo asistencia médica.