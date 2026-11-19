El hombre se encontraba en el interior del cauce cuando cayó y quedó en una zona de difícil acceso. Personal de bomberos trabajó en el lugar tras un llamado al 911 y logró rescatarlo.

Un nuevo operativo de Bomberos se desplegó este jueves para rescatar a un hombre que cayó a un canal en el límite entre Ciudad de Mendoza y Las Heras.

El episodio ocurrió en la zona de Boulogne Sur Mer y Cipolletti, donde se encuentra el cauce. La situación fue advertida por una persona que dio aviso al 911 luego de observar al hombre en el interior del canal.

Tras recibir la alerta, personal de Bomberos llegó hasta el lugar y comenzó las tareas para poder acceder al hombre y retirarlo del cauce. El rescate se desarrolló en una zona de difícil acceso, por lo que los efectivos debieron trabajar con elementos específicos para llegar hasta él.

Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba viviendo en el interior del canal.

Una vez que los rescatistas lograron sacarlo del lugar, se dispuso su traslado al Hospital Lagomaggiore, donde será atendido por personal médico.