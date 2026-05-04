Rescataron a tres mujeres luego de que una sufriera una descompensación en el Cerro Nahuel

La Patrulla de Rescate intervino en la Quebrada de los Claveles, en Luján de Cuyo, tras el pedido de auxilio de un grupo de excursionistas. Una de ellas sufrió una situación de emergencia y no podía descender por sus propios medios.

El domingo por la tarde se desplegó un operativo de rescate en el Cerro Nahuel, ubicado en Luján de Cuyo, luego de que tres mujeres solicitaran auxilio en la zona de la Quebrada de los Claveles. El procedimiento se inició a las 16:10, cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió un llamado de emergencia que alertaba sobre una situación médica en plena montaña.

Las excursionistas de entre 55 y 58 años dieron aviso a las autoridades de que una de ellas sufrió una descompensación física que le impedía continuar el descenso por sus propios medios. Ante la urgencia, efectivos de la Patrulla de Rescate establecieron comunicación telefónica con una de las acompañantes, quien aportó referencias precisas de ubicación y detalló el estado de salud de su compañera.

Con esa información, el móvil policial logró localizar al grupo y brindar asistencia durante el descenso. Las tres mujeres fueron acompañadas hasta el sector de estacionamiento, donde confirmaron encontrarse en buen estado de salud. Pese a la situación vivida, decidieron rechazar asistencia médica y se retiraron en un vehículo particular.

El Cerro Nahuel está ubicado en Luján de Cuyo dentro del Cordón de Cacheuta Sur, alcanza los 2.183 metros sobre el nivel del mar y es considerado un circuito de dificultad media, con una exigencia física baja. El recorrido tiene una una distancia aproximada de 6,2 kilómetros y demanda entre 3 y 6 horas de caminata. Su cumbre ofrece vistas panorámicas de 360° hacia el Dique Potrerillos y el Cordón del Plata, convirtiéndolo en uno de los miradores naturales más destacados de la zona.

La intervención quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que dispuso las actuaciones correspondientes.