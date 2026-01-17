Rescataron a dos hombres que fueron arrastrados por la corriente en el zanjón Maure

El episodio ocurrió este sábado en Godoy Cruz, cuando la tormenta sorprendió a dos personas en situación de calle en la zona de Carola Lorenzini y Paso de los Andes, generando un amplio operativo de seguridad y asistencia que logró ponerlos a salvo.

Un operativo de emergencia se desplegó este sábado en Godoy Cruz para rescatar a dos hombres que eran arrastrados por el caudal del zanjón Maure, en medio de la fuerte tormenta que afectó al Gran Mendoza. El hecho ocurrió cerca de las 15 horas y puso en riesgo la vida de ambos, quienes finalmente fueron salvados gracias a la rápida intervención de personal policial y bomberos voluntarios.

De acuerdo con la información oficial, uno de los hombres vive en situación de calle y desde hace años permanece debajo del puente ubicado en la intersección de Alvear y Carola Lorenzini. Al ser sorprendido por la creciente del agua, comenzó a ser arrastrado por la corriente. En ese momento, otro hombre que se encontraba en la zona se arrojó al cauce para intentar ayudarlo, pero también terminó siendo arrastrado.

El rescate se concretó en dos puntos distintos del zanjón: uno de ellos fue sacado del agua a la altura del Corredor del Oeste, mientras que el segundo fue rescatado en calle Paso de los Andes. La situación fue especialmente riesgosa debido a la fuerza del caudal, que se intensificó con la tormenta desatada pasado el mediodía.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Comisaría 27°, los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y unidades de apoyo del Cuartel Central, además de dotaciones de voluntarios de Guaymallén, Las Heras y Capital, que se distribuyeron en distintos puntos estratégicos de avistamiento. La colaboración de vecinos también resultó clave para lograr el rescate.

Las víctimas, identificadas como Gustavo (30) y Nicolás (34), fueron asistidas en el lugar y se encontraban en buen estado de salud tras el operativo. Según informaron las autoridades, ambos se negaron a recibir atención médica posterior, pese al riesgo vivido.