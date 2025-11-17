Rescatan a un andinista a más de 3.400 metros de altura

La intervención de la Patrulla de Rescate en la zona de Vallecitos permitió asistir a un visitante de 50 años que solicitó auxilio mediante radio VHF y fue acompañado hasta un área segura tras recibir hidratación.

Un operativo de la Patrulla de Rescate se desplegó este domingo en el Cerro San Bernardo, en la zona de Vallecitos, luego de que un turista de 50 años solicitara ayuda mientras descendía desde más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 y fue reportado a través de un aviso al 911.

Según informaron fuentes policiales, el alerta se originó cuando personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió la transmisión de radio VHF en la que se escuchaba a una persona pedir auxilio. Con datos aportados por Guardaparques, los efectivos iniciaron el desplazamiento hacia el sector indicado para dar con el hombre.

El contacto con el turista, identificado como F.S., se logró cerca de las 17:00 horas, cuando descendía por la ladera del cerro. Fue ubicado a unos 3.400 metros de altura, donde se constató que se encontraba en buen estado de salud, aunque necesitaba hidratación y acompañamiento para completar el descenso.

“En este tipo de situaciones, la rapidez en la respuesta es clave. El uso de sistemas de comunicación como la radio VHF permite que los pedidos de ayuda lleguen de manera inmediata y se activen los protocolos de rescate”, explicó el especialista en montaña Carlos López, integrante de la Asociación Mendocina de Guías de Alta Montaña.

Los efectivos de la Patrulla de Rescate asistieron al turista con agua y lo acompañaron durante el trayecto hasta una zona segura. “El acompañamiento físico y psicológico es fundamental para evitar que el agotamiento derive en un accidente mayor”, señaló la médica emergentóloga Mariana Torres, consultada sobre este tipo de operativos.

El Cerro San Bernardo y la zona de Vallecitos son puntos de gran concurrencia para actividades de trekking y montañismo, lo que incrementa la necesidad de contar con equipos especializados en rescate. “La prevención es tan importante como la respuesta: siempre recomendamos a los visitantes llevar hidratación suficiente, ropa adecuada y avisar su recorrido”, agregó López.

El operativo finalizó sin complicaciones y el turista pudo descender acompañado por los rescatistas. Desde la fuerza destacaron la importancia de mantener la coordinación entre Guardaparques, Policía y Patrulla de Rescate, especialmente en áreas de alta montaña donde las condiciones climáticas y la altitud pueden representar riesgos adicionales para quienes practican actividades recreativas.