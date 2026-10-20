Renunció el presidente de Aysam en medio de la crisis por los desbordes cloacales en Guaymallén

Humberto Mingorance presentó su renuncia indeclinable y fue reemplazado por el gerente general de la empresa, Ginés Darío Hernández. La salida se produjo un día después de un nuevo reclamo del intendente Marcos Calvente por soluciones urgentes ante los problemas cloacales del departamento.

El presidente de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), Humberto Mingorance, presentó su renuncia indeclinable en medio de la crisis por los reiterados desbordes cloacales en Guaymallén. En su lugar, el Gobierno provincial designó a Ginés Darío Hernández, quien se desempeñaba como gerente general de la empresa.

La salida del funcionario se conoció después de un nuevo reclamo público del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quien había exigido respuestas inmediatas y soluciones de fondo frente a los problemas que afectan a los colectores cloacales del departamento.

Según trascendió, la renuncia habría sido acordada durante el fin de semana con el gobernador Alfredo Cornejo, en un contexto de cuestionamientos y conflictos vinculados con la gestión de la empresa estatal.

Quién es el nuevo presidente de Aysam

El reemplazante de Mingorance es Ginés Darío Hernández, licenciado en Economía y funcionario con una extensa trayectoria dentro del sistema provincial de agua y saneamiento.

De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo, Hernández se desempeñó hasta 2010 como gerente de Regulación Económica del entonces Ente Provincial del Agua y de Saneamiento. Ese año se incorporó a Aysam como gerente de Finanzas, cargo que ocupó hasta 2020.

Posteriormente, asumió como gerente general de Aysam, función que ejercía hasta su designación al frente del directorio.

La crisis cloacal en Guaymallén, en el centro de los cuestionamientos

La renuncia de Mingorance se produjo en medio de los reiterados desbordes de líquidos cloacales en Guaymallén, una problemática que lleva más de un año y que generó reclamos de las autoridades municipales.

Un día antes de la salida del funcionario, el intendente Marcos Calvente volvió a pedir públicamente medidas urgentes y obras estructurales para resolver los inconvenientes en los colectores que atraviesan el departamento.

Desde el Gobierno provincial señalaron que los problemas cloacales corresponden a una situación puntual de Guaymallén y que no se registran inconvenientes similares en el resto de la provincia.

Humberto Mingorance y los antecedentes de su gestión en Aysam

Mingorance estaba al frente de Aysam desde enero de 2024, cuando asumió durante el inicio de la segunda gestión de Cornejo como gobernador. Antes había ocupado la Secretaría de Ambiente durante ocho años, a lo largo de las administraciones de Cornejo y Rodolfo Suarez.

Su paso por la empresa estuvo marcado por cuestionamientos vinculados con los derrames cloacales en Los Corralitos. En junio, la Justicia lo imputó en una causa relacionada con la contaminación provocada por el vuelco de líquidos cloacales en un curso de agua de Guaymallén.

Además, la Fiscalía de Estado emitió un dictamen crítico sobre contrataciones realizadas por Aysam para intervenir una colectora cloacal. El organismo de control detectó presuntos incumplimientos en los procedimientos de compra, entre ellos modificaciones en las condiciones de cotización y cuestionamientos sobre el tratamiento de una oferta.

En aquel momento, Cornejo había respaldado públicamente al funcionario y descartado cambios en el área.

El anuncio de la salida de Mingorance coincidió con otra jornada de fuertes tormentas en distintos sectores del área metropolitana, con nuevas complicaciones en Guaymallén.