Remate de autos y motos en Mendoza: cuándo será, qué vehículos se subastarán y cómo participar

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza realizará durante julio nuevas subastas judiciales de autos, motos y utilitarios que permanecen en la playa de secuestro. Los interesados podrán participar por vehículos con diferentes valores de base y, si no hay ofertas, algunos podrían venderse sin precio mínimo.

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza publicó en el Boletín Oficial el cronograma de nuevos remates judiciales de autos, motos y utilitarios que se encuentran alojados en la Playa de Secuestro de Tránsito.

Las subastas estarán a cargo de la martillera pública María Manucha y se realizarán en la oficina ubicada en calle San Martín 322 de Ciudad.

Antes del remate, los interesados podrán observar los vehículos en la Playa de Secuestro ubicada en la intersección de Coronel Plaza y 9 de Julio.

Qué vehículos se rematarán en julio

La primera jornada de subastas se realizará el 2 de julio desde las 9.30 horas y contará con una amplia variedad de vehículos. Entre los más destacados se encuentran:

Renault 19 modelo 1995 con una base de $21,6 millones.

modelo 1995 con una base de $21,6 millones. Motocicleta Motomel CX 250 modelo 2012 con base de $16,5 millones.

modelo 2012 con base de $16,5 millones. Fiat Fiorino modelo 2007 con base de $13,2 millones.

modelo 2007 con base de $13,2 millones. Volkswagen Senda diésel modelo 1994 con base de $11,8 millones.

diésel modelo 1994 con base de $11,8 millones. Honda Kinetic Scooter modelo 1995 con base de $10,6 millones.

Scooter modelo 1995 con base de $10,6 millones. Chevrolet Corsa modelo 1999 con base de $9,5 millones.

modelo 1999 con base de $9,5 millones. Fiat Strada Adventure doble cabina modelo 2011 con base de $8,7 millones.

También se rematarán motos de menor valor, entre ellas una Brava Altino 150, una Zanella RX 150 y una Kymco Activ 110.

Además, figura un Fiat Siena modelo 1997 que será vendido únicamente para desguace o chatarra, según lo establecido por la Ley 8018.

La segunda tanda de remates se llevará a cabo el 28 de julio, también desde las 9.30 horas. Ese día saldrán a subasta:

Fiat Uno Smart modelo 1994 con una base de $14,3 millones.

modelo 1994 con una base de $14,3 millones. Yamaha YBR 125 modelo 2016 con base de $10,8 millones.

125 modelo 2016 con base de $10,8 millones. Volkswagen Pointer modelo 1996 con base de $5,7 millones.

modelo 1996 con base de $5,7 millones. Zanella ZB 110 modelo 2012 con una base cercana a los $2 millones.

110 modelo 2012 con una base cercana a los $2 millones. Honda Biz modelo 2004 con una base de $1,6 millones.

Cómo participar

Quienes resulten compradores deberán pagar una seña equivalente al 10% del monto de la compra, además de la comisión del martillero y el impuesto fiscal correspondiente.

Los gastos de transferencia estarán a cargo del adjudicatario y los vehículos se venderán en el estado en que se encuentran, sin posibilidad de realizar reclamos posteriores.

Un punto clave de estas subastas es que, si durante el acto no se presentan ofertas que alcancen el valor base fijado, el remate continuará inmediatamente sin base y el vehículo será adjudicado al mejor postor.