Encontraron a la nena de 16 años que era intensamente buscada en Mendoza

El Ministerio Público Fiscal confirmó que la adolescente de 16 años, buscada desde el 31 de mayo en Las Heras, fue encontrada en buen estado de salud y no fue víctima de ningún delito.

La adolescente de 16 años que era intensamente buscada en Las Heras fue encontrada en buen estado de salud, según confirmó este jueves el Ministerio Público Fiscal a través de la Oficina Fiscal Las Heras–Lavalle.

Se trata de Agustina, quien había sido vista por última vez el pasado domingo 31 de mayo, luego de retirarse de su domicilio ubicado en el barrio Santa Teresita, en Las Heras.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que fue posible dar con el paradero de la menor y precisaron que “se encuentra en buen estado de salud y no ha sido víctima de delito”.

Tras la aparición de la adolescente, las autoridades solicitaron dejar sin efecto la difusión de sus datos personales y fotografías, al tiempo que agradecieron la colaboración de la comunidad y de los medios de comunicación en la búsqueda.