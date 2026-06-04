Buscan desesperadamente a una adolescente que desapareció en Mendoza 

Agustina Ailén Lera salió de su casa el pasado domingo y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero. La Justicia difundió su búsqueda y pidió a la comunidad aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

La preocupación crece en Mendoza por la desaparición de una adolescente de 16 años que es buscada por familiares, efectivos policiales y autoridades judiciales desde hace varios días. Se trata de Agustina Ailén Lera, quien fue vista por última vez el pasado domingo 31 de mayo cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio Santa Teresita, en el departamento de Las Heras.

Ante la falta de novedades sobre su paradero, el Ministerio Público Fiscal difundió un pedido de colaboración dirigido a toda la comunidad con el objetivo de obtener información que permita dar con la joven lo antes posible.

Cómo es la adolescente desaparecida en Mendoza

De acuerdo con los datos aportados por la investigación, Agustina Ailén Lera tiene 16 años es de una contextura física delgada, mide aproximadamente 1,50 metros y posee tez morena con pecas.

Además, tiene ojos marrones y cabello largo y oscuro, aunque presenta un detalle distintivo: lleva parte del pelo teñido de color gris en la zona cercana a la frente.

Al momento de su desaparición vestía:

Zapatillas blancas marca Adidas.

Pantalón negro.

Campera negra de la misma marca.

Las autoridades también informaron que no posee tatuajes visibles a simple vista, aunque cuenta con dos tatuajes en el sector derecho de la cintura: uno con el dibujo de una flor y otro con la inscripción “Ángel”.

La causa está siendo investigada por la Fiscalía de Instrucción N°18, perteneciente a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la máxima difusión de la imagen y los datos de la adolescente para ampliar las posibilidades de encontrarla.

Qué hacer si alguien tiene información

Las autoridades pidieron a cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Agustina o que haya tenido contacto con ella en los últimos días que se comunique de manera inmediata con el 911.