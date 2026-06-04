Viajar gratis en colectivo: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen reintegros y descuentos en junio de 2026

Con el aumento del transporte público, varias entidades financieras y billeteras virtuales mantienen promociones que permiten ahorrar hasta el 100% del valor del pasaje. Qué beneficios siguen vigentes, cuáles son los topes y cómo acceder a los descuentos.

Cada vez más usuarios buscan formas de reducir los gastos diarios y el transporte público no es la excepción. Durante junio de 2026, distintos bancos y billeteras virtuales continúan ofreciendo promociones especiales para quienes pagan el colectivo o el subte con medios electrónicos. En algunos casos, los beneficios permiten obtener reintegros totales del pasaje, mientras que otros ofrecen descuentos parciales que pueden representar un importante ahorro a fin de mes.

La mayoría de las promociones vigentes requieren realizar el pago mediante tecnología NFC, utilizando el teléfono celular o tarjetas compatibles directamente en las validadoras habilitadas. Los beneficios están disponibles en distintos puntos del país y varían según la entidad financiera elegida.

Banco Macro: reintegro del 20% en transporte público

Los clientes de Banco Macro pueden acceder a un reintegro equivalente al 20% del valor de los pasajes.

El beneficio se obtiene realizando el pago mediante la aplicación Modo utilizando dinero disponible en cuenta. El programa contempla un tope mensual de hasta $4.000 de devolución por usuario.

Santander ofrece hasta 50% de reintegro

Por su parte, los clientes de Banco Santander también cuentan con una promoción para transporte público. En este caso, el beneficio consiste en un 50% de reintegro sobre el valor abonado en colectivos y subtes cuando el pago se realiza desde la aplicación de Modo utilizando dinero en cuenta.

La promoción tiene un límite mensual de $8.000 y algunos clientes adheridos al programa de beneficios del banco (Sorpresa) pueden acceder a reintegros adicionales de hasta un 50% extra.

Descuento en el pasaje de colectivo con Naranja x

Una de las promociones más atractivas continúa siendo la de Naranja X, que ofrece un reintegro del 50% del importe abonado en transporte público. Para acceder al beneficio es necesario utilizar una tarjeta compatible con tecnología NFC al momento de pagar el viaje.

La promoción contempla un tope de $5.000 mensuales por usuario y la acreditación del reintegro suele realizarse dentro de las 96 horas posteriores a la operación.

Promociones para viajar en colectivo durante junio de 2026

Banco Macro: 20% de reintegro, con tope de $4.000 por mes.

20% de reintegro, con tope de $4.000 por mes. Banco Santander: 50% de reintegro, con tope de $8.000 mensuales.

50% de reintegro, con tope de $8.000 mensuales. Naranja X: 50% de reintegro, con tope de $5.000 por mes.

50% de reintegro, con tope de $5.000 por mes. Los beneficios se aplican pagando mediante medios electrónicos compatibles y, en la mayoría de los casos, utilizando tecnología NFC.