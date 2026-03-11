Regatas Vuela: vuelven los aviones y los helicópteros al Parque San Martín

El próximo domingo 15 de marzo, el Lago del Parque General San Martín será el epicentro de una jornada que reunirá exhibiciones aéreas, demostraciones de rescate y deportes acuáticos, con la participación de instituciones de seguridad, fuerzas armadas y organizaciones deportivas.

El próximo domingo 15 de marzo, desde las 11 horas, el Lago del Parque General San Martín será escenario de la sexta edición de Regatas Vuela 2026, un evento que ya se convirtió en un clásico del calendario mendocino. La propuesta reúne aviación, deporte, seguridad y entretenimiento en una jornada pensada para toda la familia.

La iniciativa nació hace seis años de la mano del presidente del Club Mendoza de Regatas, Jorge Aguirre Toum, con el objetivo de acercar la aviación a la comunidad y destacar el trabajo de instituciones vinculadas al rescate y la seguridad. Con el paso del tiempo, el encuentro fue creciendo y hoy es uno de los espectáculos más esperados en la provincia.

El programa de actividades incluye exhibiciones aéreas, demostraciones de rescate, deportes acuáticos y propuestas recreativas. La combinación de aviones, helicópteros y disciplinas deportivas convierte a Regatas Vuela en una experiencia única, donde la emoción se vive tanto en el aire como en el agua.

La participación institucional es uno de los puntos fuertes del evento. Estarán presentes la Fuerza Aérea Argentina, el Ejército Argentino, la Policía de Mendoza, bomberos voluntarios, brigadas de rescate y escuelas de buceo, además de las ramas deportivas del Club Mendoza de Regatas como remo, natación y triatlón.

El respaldo del Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de la Ciudad, Defensa Civil, Cruz Roja y clubes aeronáuticos de la región garantiza un espectáculo seguro y de calidad. La colaboración público-privada refuerza el carácter comunitario de la propuesta y asegura una jornada organizada y atractiva.

El Lago del Parque San Martín, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, será el marco ideal para disfrutar de pasadas aéreas, música en vivo y actividades familiares. La naturaleza y el espectáculo se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable a mendocinos y turistas.