Recuperaron el sable histórico que había sido robado en el Campo Histórico de El Plumerillo: ¿dónde estaba?

Tras un operativo policial, fue hallado el sable patrimonial sustraído del Campo Histórico El Plumerillo. La pieza, de alto valor histórico y cultural, estaba escondida y hay un hombre detenido.

La Municipalidad de Las Heras confirmó este jueves la recuperación del sable histórico que había sido robado del Campo Histórico El Plumerillo. La pieza fue encontrada luego de cinco días de investigación, en el marco de un allanamiento policial que permitió además la detención de un sospechoso que tenía bajo su poder distintas armas.

El hecho delictivo había sido detectado el sábado 3 de enero, cuando un empleado del predio advirtió la desaparición de la reliquia en una de las barracas. A partir de allí, se radicó la denuncia en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N° 2, que tomó intervención inmediata.

Durante los días posteriores al robo, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la Guardia Urbana Municipal y realizaron distintas tareas de campo en la zona. También se dio aviso al Ministerio de Seguridad y Justicia, ante la preocupación de que el objeto pudiera ingresar al mercado ilegal de antigüedades.

Finalmente, este jueves se concretó un allanamiento en una vivienda del Barrio Santa Teresita, en Las Heras, más precisamente sobre calle Alsina, donde la Policía de Investigaciones logró recuperar el sable.

Según informaron fuentes oficiales, el sable histórico estaba oculto debajo de un vehículo estacionado en la vía pública, dentro de la barriada. En el procedimiento, además, se secuestraron un revólver calibre 38, una pistola y una motocicleta con pedido de secuestro por hurto agravado. El hombre aprehendido también registraba un pedido de captura vigente.

Un objeto de valor patrimonial

El objeto recuperado es un sable corvo de acero, con filo en un solo lado y empuñadura negra, cuya fabricación data de 1898. De acuerdo con los registros históricos, no se trata de un arma utilizada en combate por el Regimiento de Granaderos a Caballo, sino de una pieza de gala, empleada en actos protocolares y ceremoniales.

El sable había llegado a Mendoza tras una donación del Museo Patrio de Mar del Plata y, si bien no posee valor comercial, las autoridades remarcaron que su importancia radica en su enorme valor histórico, cultural y simbólico para la provincia y para la comunidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron el secuestro formal del sable y del resto de los elementos hallados, además de la aprehensión del sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia.