Reabren el Paso Cristo Redentor: desde qué hora se podrá cruzar entre Argentina y Chile

Tras el cierre preventivo por las condiciones climáticas en alta montaña, las autoridades confirmaron la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor. El corredor volverá a operar para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

Después de permanecer cerrado durante varias horas debido a un frente de inestabilidad que afectó la zona cordillerana, el Paso Internacional Cristo Redentor volverá a habilitarse este viernes 19 de junio. La noticia fue confirmada por la Coordinación del Centro de Frontera, que informó que el tránsito quedará restablecido tanto para quienes viajan hacia Chile como para quienes ingresan a Argentina.

La reapertura llega luego de una mejora en las condiciones meteorológicas que permitió garantizar nuevamente la seguridad en uno de los corredores internacionales más importantes del país.

A qué hora reabre el Paso Cristo Redentor

De acuerdo con la información oficial, el Paso Cristo Redentor quedará habilitado desde las 9 de la mañana de Argentina (8 de Chile).

La medida alcanza a todo tipo de vehículos, incluyendo particulares, ómnibus y transporte de cargas, y permitirá la circulación en ambos sentidos del corredor bioceánico.

Desde la Coordinación del Centro de Frontera indicaron que la decisión fue tomada luego de evaluar la situación en alta montaña y constatar que las condiciones permiten una circulación segura.

Por qué había sido cerrado el paso internacional

El miércoles las autoridades dispusieron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor debido al ingreso de un sistema de inestabilidad que provocó complicaciones en distintos sectores de la cordillera.

Las bajas temperaturas, la presencia de nieve y las condiciones cambiantes en la ruta internacional obligaron a suspender temporalmente el tránsito para evitar incidentes y proteger a los viajeros.