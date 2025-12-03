Rami Conti, el pequeño relator deportivo y el mensaje que le envió a Messi: “Decilo, esta AFA no da más”

Con apenas 12 años, Rami Conti, el joven mendocino, continúa creciendo en las redes con sus comentarios futboleros y sorprendió al dedicarle un mensaje directo al capitán argentino.

Rami Conti tiene apenas 12 años, es mendocino y, en muy poco tiempo, logró ocupar un lugar inesperado en las redes. Lo que empezó como un hobby terminó convirtiéndolo en una personalidad digital con miles de seguidores que siguen cada uno de sus comentarios futboleros.

En las redes sociales ha crecido mucho el número de seguidores con sus videos y comentarios: en TikTok acumula más de 53 mil seguidores, a los que se suman otros 69 mil en Instagram.

Un estilo que engancha

Sus videos rápidos, con tono de relator y grabados desde su sillón gamer, se convirtieron en parte de su sello:“Expreso lo que yo veo, lo que necesito decir y lo que algún hincha o dirigente no se animaron a decir en todo el año”, no dudó en contar Rami.

Fanático de Godoy Cruz, se mantiene fiel a su idea sobre no ser hincha de clubes porteños si uno es del interior: “No soy hincha de ningún equipo de Buenos Aires. Estoy en contra de que la gente del interior del país esté a favor o sea hincha de clubes de Buenos Aires”, sostiene.

Una familia que lo acompaña

“Estoy muy contento con lo que hago. Mis papás me apoyan y he llegado lejos para la edad que tengo”, reconoce.

Un crecimiento enorme (y un video viral que explotó)

Uno de sus videos superó los 2,5 millones de reproducciones. “Tengo uno que más tiene tiene 2 millones, es el que me hizo dar el salto en TikTok”, cuenta. En él analizaba un partido frente a Barracas Central, con comentarios fuertes sobre dirigencia y arbitrajes.

Su relación con el ambiente digital también tuvo momentos tensos: un fan le robó la cuenta de TikTok y empezó a hacerse pasar por él. Rami le escribió a Bizarrap para avisarle y pedirle que denunciara el perfil falso. Ahí el productor le contó que desde esa cuenta le habían pedido un saludo para un club, pensando que era el verdadero Rami. Después de varios reclamos, Rami pudo recuperar su cuenta.

Un mensaje al campeón del mundo

Rami le lanzó un mensaje directo a Messi: “Leo, sos el mejor del mundo. Si lo tenés que decir, decilo, esta AFA no da más y sos el único, sos el capitán de la selección. Para mí, sos el mejor jugador del mundo. Sos el que más peso tiene y además sos argentino, por lo tanto, sos el que debería hablar”.