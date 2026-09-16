“Quiero que paguen todos los involucrados”: la familia de Leonel Ortiz pide justicia por el crimen

María Ortiz, madre de Leonel, aseguró que hay más personas involucradas en el ataque que terminó con la vida del niño de 7 años en Villa Junín, Las Heras. Por el momento hay un solo detenido, Cristian Cabrera, mientras los investigadores buscan identificar y encontrar a otros sospechosos que habrían llegado a la casa en un auto rojo.

El dolor de la familia de Leonel Ortiz se mezcló este miércoles con un pedido concreto: que todos los responsables del crimen sean identificados y respondan ante la Justicia. El niño tenía apenas 7 años y murió tras recibir un disparo durante un ataque ocurrido en una vivienda de Villa Junín, Las Heras. Mientras la investigación avanza, por el momento hay un único detenido: Cristian Cabrera. Sin embargo, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que no habría actuado solo y buscan a otras personas que habrían participado del ataque.

Según la información reunida hasta ahora, un grupo de entre cinco y seis personas habría llegado hasta el barrio en un vehículo rojo y habría perseguido a Matías y Daniel, hermanos mayores de Leonel. La principal línea investigativa apunta a que el episodio estaría relacionado con un presunto robo ocurrido previamente en la misma zona.

La madre del niño, María Ortiz, aseguró que recibió información de las autoridades y que incluso mantuvo una comunicación con la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. Según contó, le transmitieron que existen otros involucrados que podrían ser detenidos.

“Yo sé que hay más involucrados y yo quiero que paguen, que paguen todo lo que ha estado involucrado en el crimen de mi hijo”, expresó la mujer.

Leonel quedó en medio de un ataque y murió de un disparo

El crimen ocurrió cuando varias personas llegaron hasta una vivienda ubicada en Villa Junín y comenzaron a efectuar disparos.

De acuerdo con el relato de la familia, el objetivo inicial del ataque habrían sido Matías y Daniel, los hermanos mayores de Leonel. El niño se encontraba dentro de la casa cuando comenzaron los tiros.

María contó que no estaba en ese momento dentro de su domicilio, sino en la casa de su hija junto a Leonel y uno de sus nietos. En medio de los disparos, uno de sus hijos llegó corriendo y le avisó que había sido alcanzado.

Según su relato, Matías recibió un disparo que le rozó la oreja, mientras que otro de sus hijos, César, habría recibido un culatazo en la cabeza.

Después, María escuchó nuevos disparos y vio a Leonel caer al piso. La mujer explicó que inicialmente pensó que el niño se había tropezado. Sin embargo, rápidamente comprendió que había sido alcanzado por los disparos.

Leonel recibió heridas que terminaron provocándole la muerte.

Uno de los puntos que intenta establecer la investigación es cuántas personas participaron del ataque.

Los investigadores manejan la posibilidad de que hayan sido cinco o seis personas las que se movilizaron hasta Villa Junín. Según los testimonios recogidos, habrían llegado en un vehículo rojo y luego descendieron para efectuar los disparos.

María aseguró que no pudo observar cuántas personas ingresaron al lugar porque se encontraba dentro de la vivienda. Sin embargo, contó que después de escuchar los tiros salió al exterior y vio a un hombre vestido de negro que se alejaba con un arma en la mano.

“Cuando yo salgo para afuera veo a una persona, un hombre de negro, vestido de negro, y esa persona iba caminando para allá con un arma en la mano”, relató.

Hasta el momento, Cristian Cabrera es el único detenido por el crimen. Según explicó María Ortiz, ella no conocía previamente al hombre y lo vio por primera vez el domingo por la noche, cuando se presentó en su domicilio acompañado por su yerno.

De acuerdo con el relato de la mujer, Cabrera le habría manifestado que habían robado elementos de la casa de una de sus hijas y que sospechaba que sus hijos estaban relacionados con ese robo.

Entre los objetos mencionados aparece una heladera y un televisor. La familia sostiene que el supuesto robo estaría vinculado con el origen de la disputa. Sin embargo, se trata de información que todavía debe ser determinada judicialmente y que, según el material aportado, no cuenta con una denuncia formal por parte de la presunta víctima.

Buscan a un sospechoso señalado por los testigos

Entre las personas que son buscadas aparece un hombre al que algunos testigos describieron como “el gordito del piercing en la boca”.

Según esos testimonios, sería quien habría efectuado una parte importante de los disparos durante el ataque. Incluso se investiga si uno de esos proyectiles fue el que impactó contra Leonel y provocó su muerte.

Los peritos encontraron vainas servidas, lo que indica que al menos algunas de las armas utilizadas eran compatibles con sistemas que expulsan las vainas después de efectuar los disparos.

Sin embargo, todavía no está establecido con precisión el calibre de las armas utilizadas ni cuántas armas participaron del ataque.

La familia de Leonel permanece en el barrio bajo custodia

Después del crimen, la familia de Leonel aseguró que continúa viviendo con miedo. María contó que permanece en su vivienda junto con sus hijos y que cuenta con custodia policial debido a la preocupación por la seguridad de su familia.

También relató que una de sus hijas decidió abandonar el barrio después del ataque. La mujer explicó que, por el momento, no tiene posibilidades económicas de mudarse a otro lugar.

“No tengo recursos, no tengo dónde ir”, expresó al explicar por qué decidió permanecer en Villa Junín.

El temor se extiende especialmente a sus hijos y a su nieto, luego de los episodios de violencia registrados en los días posteriores al crimen.

Según el relato de María, el conflicto no terminó con el ataque que provocó la muerte de Leonel.

La mujer aseguró que, antes del crimen, integrantes de la familia de Cabrera se presentaron en su domicilio para reclamar por el supuesto robo y que durante ese episodio se produjeron amenazas y agresiones.

También afirmó que posteriormente una persona habría intentado prender fuego una ventana de su vivienda, mientras dentro se encontraba su nieto de cinco años. La familia denunció además nuevos disparos durante el lunes, tanto durante el día como durante la noche.