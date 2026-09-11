“Quiero justicia”: a dos años del femicidio de Morena Bizzotto, su familia enfrenta el dolor y espera el juicio

Abril Morena Bizzotto tenía 20 años y era mamá de una pequeña de apenas un año y nueve meses cuando fue asesinada en su casa de Maipú. A dos años del crimen, sus padres siguen reclamando justicia y se preparan para un juicio por jurado popular contra Omar Poblete, acusado por el femicidio y por el intento de homicidio de la hija de la joven.

A dos años del femicidio de Abril Morena Bizzotto, el dolor sigue intacto para su familia. La joven tenía apenas 20 años, era mamá de una niña pequeña, estudiaba y tenía toda una vida por delante cuando fue asesinada en su casa de Maipú. El crimen ocurrió el 12 de septiembre de 2024 y tuvo como principal acusado a Omar Poblete, concuñado de Morena. La investigación sostiene que el hombre atacó a la joven y también a su hija, que en ese momento tenía apenas un año y nueve meses y logró sobrevivir.

Ahora, mientras se acerca el juicio, los padres de Morena vuelven a pedir justicia. Para ellos, la condena del responsable no solo representa una reparación por la muerte de su hija, sino también una forma de darle respuesta a la pequeña que todavía pregunta por su mamá.

La mamá de Morena habló a dos años del crimen y resumió su pedido en una frase que atraviesa todo su dolor: “Quiero justicia por Morena”. La mujer contó que espera que el acusado pague por lo ocurrido y que confía en que finalmente habrá justicia. También destacó el acompañamiento de su abogada y de las personas que permanecieron a su lado durante estos dos años.

Pero detrás del reclamo judicial existe otra preocupación que atraviesa cada día de la familia: Catalina, la hija de Morena. La niña sobrevivió al ataque y hoy crece rodeada por sus abuelos y otros familiares. Sin embargo, la ausencia de su mamá continúa presente.

Según relató la familia, la pequeña pregunta todos los días por Morena. Sus abuelos decidieron contarle la verdad sobre la muerte de su madre y acompañarla mientras crece y comienza a comprender una historia que todavía es demasiado difícil de dimensionar.

La noche que cambió para siempre a una familia de Maipú

El papá de Morena fue una de las primeras personas en llegar a la vivienda, después de recibir el aviso sobre lo ocurrido. Cuando llegó, su hija ya había fallecido. La pequeña, en cambio, todavía estaba con vida y era asistida por una ambulancia.

El hombre recordó aquel momento como una escena imposible de olvidar y señaló que el ataque también había alcanzado a la niña. La supervivencia de su nieta se convirtió desde entonces en uno de los principales motivos para seguir adelante. “Es lo único que nos mantiene”, expresó al referirse a la niña, que hoy continúa creciendo bajo el cuidado de su familia.

A dos años de su asesinato, sus padres también buscan que Morena sea recordada por quién era y no solamente por la violencia que terminó con su vida.

La joven tenía 20 años, era madre y estaba estudiando Neurología. Sus familiares recuerdan que tenía proyectos, sueños y una vida que recién comenzaba a desarrollarse. La pérdida dejó un vacío que, según sus padres, todavía resulta imposible de explicar.

“Tenía toda una vida por delante”, es la idea que atraviesa el relato familiar y que vuelve a aparecer cuando hablan de lo que Morena soñaba para su futuro. Hoy, esa vida quedó interrumpida y la familia espera que el proceso judicial permita establecer una condena para el acusado.

Omar Poblete será juzgado por un jurado popular

El acusado por el crimen es Omar Poblete, concuñado de Morena. La causa avanzará hacia un juicio por jurado popular, en el que 12 ciudadanos deberán escuchar las pruebas y los testimonios para determinar la responsabilidad penal del acusado.

Según la información aportada por la familia, Poblete está imputado por el homicidio agravado por violencia de género de Morena y por el intento de homicidio de su hija, quien logró sobrevivir al ataque.

El debate judicial será una instancia especialmente difícil para los padres de la joven, que deberán volver a encontrarse con el acusado y revivir una parte de la historia que intentaron atravesar durante estos dos años.