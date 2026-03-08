¿Quién es la favorita? Lectores de El 9 Televida eligieron a la Reina Nacional de la Vendimia 2026

A pocos minutos de la gran elección, los lectores de elnueve.com ya tienen su favorita para la corona de la Vendimia 2025. ¿Coincidirá su voto con la decisión final?. Conocé quiénes lideraron la encuesta.

Cuando faltan minutos para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 “90 cosechas de una misma cepa” los lectores de elnueve.com participaron en una encuesta para elegir a su candidata favorita.

Las 18 candidatas se preparan para salir en menos de una hora al escenario del Frank Romero Day. Durante la última semana los mendocinos eligieron a sus candidatas favoritas en la encuesta de El Nueve Televida.

Entre todas las representantes departamentales, una aspirante tomó la delantera y se destacó con una diferencia notable en la votación.

La ganadora de elnueve.com es…

La representante de San Rafael, Azul Antolínez, encabeza la votación online con el 22,7% de los votos y, por el momento, se perfila como la principal candidata de los lectores para quedarse con la corona nacional de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

El segundo lugar tiene como protagonista a Tunuyán, con Agustina Giacomelli con el 17,6% de los votos. El dato no pasa desapercibido: el departamento no corona una reina desde 1988 con Macela Gaua.

Más atrás le sigue el departamento de General Alvear con Mariana Cucatto, que se mantiene dentro del grupo de las más votadas con el 15,5% de los votos, mientras que Lavalle, representado por Micaela Canselmo, completa el lote de las candidatas que, hasta ahora, lograron una mayor adhesión.

Este domingo 8 de marzo, mendocinos y turistas serán testigos de la elección final en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde se coronará a la nueva Reina Nacional de la Vendimia. ¿Coincidirá el veredicto del público con los resultados de la encuesta?