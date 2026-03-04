Vendimia 2026: qué candidatas a Reina Nacional lideran la encuesta que votaron los mendocinos

Desde El Nueve abrimos la encuesta y le preguntamos a los mendocinos quién era la próxima Reina Nacional de la Vendimia. Estos son los primeros resultados, pero vos podés seguir eligiendo a tu candidata favorita.

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya empezó y quedan tan solo un par de días para que Mendoza vuelva a vivir su fiesta máxima y, mientras las 18 reinas departamentales se preparan para la noche más esperada en el teatro griego Frank Romero Day, los lectores de ElNueve.com comenzaron a elegir a sus candidatas favoritas para la corona nacional.

Las 18 candidatas se encuentran en la convivencia real y llena de eventos listas para lo que será el próximo viernes y sábado cuando se desarrollen los principales eventos de la Vendimia 2026. Y como cada vez falta menos, el público mendocino ya comenzó a elegir a sus candidatas favoritas en la encuesta de El Nueve Televida.

La representante de San Rafael, Azul Antolínez, encabeza la votación online con el 21,5% de los votos y, por el momento, se perfila como la principal candidata de los lectores para quedarse con la corona nacional de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

El segundo lugar tiene como protagonista a Tunuyán, con Agustina Giacomelli con el 18,4% de los votos. El dato no pasa desapercibido: el departamento no corona una reina desde 1988 con Macela Gaua.

Más atrás le sigue el departamento de General Alvear con Mariana Cucatto, que se mantiene dentro del grupo de las más votadas con el 14,6% de los votos, mientras que Lavalle, representado por Micaela Canselmo, completa el lote de las candidatas que, hasta ahora, lograron una mayor adhesión.

Con la Vendimia 2026 cada vez más cerca, la expectativa crece en toda la provincia. Si bien la votación continúa abierta y el escenario puede modificarse en los próximos días, la encuesta anticipa cuáles son los nombres que hoy generan mayor entusiasmo entre los mendocinos.

La definición oficial llegará en el teatro griego Frank Romero Day, cuando se viva una nueva noche histórica de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el evento cultural más importante de Mendoza.

Vota a tu candidata favorita a Reina Nacional de la Vendimia 2026

