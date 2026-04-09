Quién es Cristian Navarro, el mendocino que hará historia en el Mundial 2026

La designación de Cristian Navarro como árbitro asistente en el Mundial 2026 marca un hito histórico para Mendoza: será el primer representante de la provincia en una Copa del Mundo.

A poco más de dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA confirmó la lista oficial de árbitros que participarán en el torneo y entre los convocados aparece un nombre que genera orgullo en la provincia: Cristian Navarro, el árbitro asistente que será parte del equipo arbitral argentino. Su designación marca un hecho inédito: será el primer mendocino en participar de un Mundial de fútbol, un logro histórico para el deporte local.

La presencia de Navarro en la máxima cita del fútbol mundial no solo representa un reconocimiento a su carrera, sino también un avance significativo para el arbitraje de Mendoza, que por primera vez tendrá representación en una Copa del Mundo.

Oriundo del departamento de San Martín y con más de 40 años, el juez integra el grupo de nueve argentinos elegidos por la FIFA para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

De la Liga Mendocina al Mundial

El camino de Cristian Navarro comenzó en la Liga Mendocina de Fútbol, donde dio sus primeros pasos en el arbitraje. Con el paso de los años, logró consolidarse a nivel nacional e internacional.

Obtuvo su licencia FIFA en 2014 y desde entonces participó en competencias de primer nivel como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América, además de torneos juveniles internacionales. Su trayectoria lo posicionó como uno de los asistentes más destacados del país, lo que finalmente le permitió alcanzar el sueño de estar en un Mundial.

La delegación argentina en el Mundial 2026

La nómina de árbitros argentinos estará integrada por figuras de experiencia internacional. Entre los árbitros principales se encuentran Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez.

En tanto, el equipo de árbitros asistentes incluye a Cristian Navarro, junto a Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso. Además, Hernán Mastrángelo formará parte como árbitro VAR.