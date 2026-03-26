¿Querés ser policía en Mendoza?: cómo anotarte para recibir la beca de $350000

La convocatoria para formar parte de la policía de Mendoza sigue abierta y apunta a jóvenes que buscan una salida laboral. Quienes ingresen podrán acceder a una beca mensual de $350000.

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) mantiene abiertas las inscripciones para quienes quieran ingresar a la Policía de Mendoza a través del Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares.

La convocatoria está dirigida a jóvenes interesados en iniciar una carrera vinculada a la seguridad, con formación académica y práctica.

Las inscripciones pueden realizarse en la sede central y también en las delegaciones del Este, Valle de Uco, San Rafael y la Subdelegación Malargüe. Además, el proceso comienza con una preinscripción online.

Desde el organismo destacaron que la propuesta no solo apunta a una salida laboral, sino a una vocación. “Seguimos abriendo las puertas a los jóvenes que quieren elegir una vocación de servicio pleno que colabore a construir una Mendoza más segura”, señaló el director general del IUSP, Alberto Rivero.

En la misma línea, explicaron que quienes superen todas las etapas del proceso podrán acceder a una beca mensual de $350.000, otorgada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, destinada a cubrir gastos durante la formación.

El director ejecutivo, Juan Ignacio Nasif, aseguró que se busca garantizar una preparación integral: “Hacemos un gran esfuerzo por brindar a nuestros cadetes instalaciones adecuadas, docentes capacitados y una formación profesional de calidad”.

Cómo es el proceso de selección

El ingreso incluye distintas etapas que buscan garantizar la aptitud de los futuros cadetes. Primero se realizan evaluaciones de conocimientos generales, comprensión de textos y pruebas físicas. Luego, se suman entrevistas psicológicas, psiquiátricas y controles médicos.

Desde el IUSP remarcaron que el objetivo es formar personal capacitado y comprometido con la comunidad.

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Requisitos para inscribirse en el IUSP

Quienes quieran postularse deben cumplir con una serie de condiciones básicas:

Tener entre 18 y 29 años

Contar con secundario completo

Ser argentino nativo o por opción, con DNI

Medir al menos 1,65 m (varones) o 1,60 m (mujeres)

No tener tatuajes visibles o comprometerse a quitarlos

Una vez realizada la preinscripción online, los aspirantes serán citados para presentar documentación y avanzar con las evaluaciones.

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Hasta cuándo hay tiempo para anotarse

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de abril de 2026 o hasta completar el cupo.

Para más información, los interesados pueden consultar la web oficial del IUSP o escribir al correo inscripcionesiusp@mendoza.gov.ar.